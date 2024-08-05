Олимпийские игры в Париже, 9-й день: "Золотой шлем" Джоковича, второе золото Украины и снова грязная Сена

„Это мои пятые Олимпийские игры, — сказал Джокович. — На трех из них я играл в полуфиналах, но ни разу по какой-то причине не смог преодолеть этот барьер. Когда я вышел на корт в полуфинале, я только об этом и думал… Вот почему в начале этого матча [финала с Алькарасом] я не так нервничал, как будто медаль уже была у меня в кармане. И я хотел выложиться по полной. Я думаю, что тот факт, что я уже прошел в финал, сильно помог“.