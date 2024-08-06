Олимпийские игры в Париже, 10-й день: мировой рекорд "нового Бубки" и бронза литовских баскетболистов

В финале вечером в понедельник сошлись Испания и Германия, и немки победили 17:16.

В женском баскетболе 3×3 тоже сменился олимпийский чемпион: команда США проиграла в полуфинале испанкам 16:18, и американкам пришлось удовольствоваться бронзой, отвоеванной у канадок.

В матче балтийских команд за бронзу со счетом 21:18 победили литовцы.

В полуфинале латвийская команда проиграла хозяевам, французам, со счетом 14:21. В другом полуфинале литовцы уступили голландцам — 9:20.

Латвийским баскетболистам не удалось повторить свой замечательный успех на токийской Олимпиаде и взять золото в баскетболе 3×3.

Футбол. Испания и Франция в финале

В олимпийском футболе тоже пришло время главных матчей. В первом полуфинале в понедельник Испания, пропустив от Марокко гол с пенальти, во втором тайме отыгралась и выиграла 2:1.

В прошлый раз, в Токио, испанцы в финале проиграли в дополнительное время бразильцам. Если в этот раз им удастся выиграть, то победы подряд на чемпионате Европы и на Олимпиаде стали бы замечательным успехом и подтверждением мощи испанского футбола.

Франция поздно вечером обыграла Египет со счетом 3:1 и вышла в финал, где встретится с испанцами.

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