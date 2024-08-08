Олимпиада в Париже, 12-й день. Золото Украины, обидное серебро Литвы

Диск: Алекна-младший не смог взять золото
В соревновании дискоболов рекордсмен мира Миколас Алекна довольно сенсационно не смог стать олимпийским чемпионом: золото забрал Рохе Стона с Ямайки, причем с олимпийским рекордом — ровно 70 метров.
Алекна не добросил до лучшего результата Стоны всего три сантиметра и уедет из Парижа с серебряной медалью.
В этом турнире выступали сразу два сына легендарного литовского дискобола, двукратного олимпийского чемпиона Виргилюса Алекны. Мартинас Алекна не пробился в финал, а еще один литовский атлет, Андрюс Гудзюс, занял восьмое место.
Бокс: Хижняк — олимпийский чемпион, Оралбай — серебряный призер
В финальном бое боксеров в категории до 80 кг, 29-летний украинец Александр Хижняк — серебряный призер Токио, экс-чемпион Европы и мира — победил чемпиона мира Нурбека Оралбая из Казахстана.
Это уже третья золотая медаль украинских спортсменов в Париже, а всего у них — восемь наград: есть еще две серебряных и три бронзовых.
Волейбол: и здесь хозяева — в финале
Французы пополнили список игровых олимпийских видов, где они вышли в финал: в среду французская сборная по волейболу победила в полуфинале в трех сетах итальянскую команду.
В другом полуфинале лидеры мирового рейтинга, поляки, с большим трудом — 3:2 — обыграли США, чья сборная трижды побеждала на Олимпийских играх.
Финал пройдет в субботу, 10 августа, а матч за бронзу — днем раньше.
Баскетбол: хозяйки — в полуфинале
В среду прошли четвертьфиналы женского баскетбольного турнира, по итогам которых выяснилось, что за серебро и бронзу сразятся Франция, Бельгия и Австралия.
За серебро и бронзу — потому что судьба чемпионского титула тут довольно предсказуема. Если в мужском олимпийском баскетболе некоторые сборные в последние двадцать лет время от времени дают бой американцам, то в женском сборная США победила на последних десяти Олимпиадах, и реальных конкуренток у нее не видно и по сей день.
Британия опять без золота
У британских спортсменов в среду опять, второй день подряд, не получилось завоевать ни одной золотой медали, хотя надежды были.
На велотреке в гонке преследования, мужская команда, чемпионы мира и Европы, „не догнали“ Австралию и получили серебро. Чем, впрочем, остались вполне довольны: австралийцы очень сильны. Бронза — у итальянцев.
Женская четверка в гонке преследования удовольствовалась бронзой. Олимпийскими чемпионками стали велосипедистки из СШ, победив в финальном заезде Новую Зеландию.
В беге на 400 метров метров за двадцать до финиша лидировал британец Мэтью Хадсон-Смит, но победил американец Куинси Холл, мощным финишным спуртом обойдя Хадсон-Смита всего на четыре сотых секунды. Третьим пришел замбиец Музала Самуконга.
51-летний гуру на скейтборде
В соревнованиях по скейтборду в среду, вероятно, был установлен рекорд разницы в возрасте между участниками турнира. Под флагом Великобритании вышла выступать легенда экстремальных видов спорта, гуру скейтборда, 51-летний американец Энди Макдональд.
Макдональд — американец, и всю жизнь выступал под американским флагом, но напоследок решил записаться в британскую сборную, воспользовавшись тем, что его отец — англичанин.
Макдональд стал суперзвездой скейтборда еще в первой половине 1990-х, многие из трюков, которые проделывают его молодые соперники, придумал именно он, у него — целый ворох золотых и прочих медалей, но олимпийской в этой коллекции нет. И не будет: в Париже он не пробился в финал. Но, наверное, не очень расстроился.
Золото в этом соревновании завовал австралиец Киган Палмер, второе и третье места заняли американец Том Шаар и бразилец Аугушту Акиу.
В неофициальном медальном зачете состав первой пятерки по сравнению со вторником не изменился. На первом месте — США (27 золотых медалей и уже почти сто всех медалей в сумме), на втором — Китай (25 золотых медалей), на третьем — Австралия (18), на четвертом — Франция (13), на пятом — Великобритания (12).