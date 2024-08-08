Олимпиада в Париже, 12-й день. Золото Украины, обидное серебро Литвы

За серебро и бронзу — потому что судьба чемпионского титула тут довольно предсказуема. Если в мужском олимпийском баскетболе некоторые сборные в последние двадцать лет время от времени дают бой американцам, то в женском сборная США победила на последних десяти Олимпиадах, и реальных конкуренток у нее не видно и по сей день.