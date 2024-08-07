Олимпиада в Париже, 11-й день. Два золота разыграли на Таити; США — в футбольном финале

На второй неделе Игр наступило время решающих матчей в самых популярных видах спорта — командных игровых.
Пять медалей разыгрывались в соревнованиях по легкой атлетике.
Баскетбол: хозяева и американцы — в полуфинале
В мужском баскетбольном турнире во вторник прошли четвертьфиналы — то есть, выяснилось, кто будет бороться за медали.
В первой половине дня Сербия в дополнительное время с разницей в пять очков обыграла Австралию, а Германия более уверенно — плюс 13 — победила Грецию.
Затем, вечером, Франция обыграла Канаду 82:73, а фавориты всех олимпийских баскетбольных турниров, США, разгромили Бразилию 122:87.
Полуфиналы пройдут 8 августа, а финал и игра за третье место — в субботу, 10 августа.
Футбол. США и Бразилия — в финале
В женском футбольном турнире в первом полуфинале во вторник сошлись США и Германия — страны, которые исторически недавно были двумя сильнейшими в мире, а сейчас пропустили вперед в рейтинге Испанию, Францию и Англию.
Американки выиграли 1:0 и в финале сыграют с бразильянками, которые вечером победили испанок 2:0.
Финал женского футбола пройдёт в субботу, 10 августа, а днём раньше сборные Германии и Испании сыграют матч за бронзу.
У мужчин полуфиналы прошли накануне, и в финал, который состоится 9 августа, вышли хозяева, французы, и сборная Испании.
Волейбол: и тут — США и Бразилия. Но пока в полуфинале
Бразилия и США сильны не только в женском футболе, но во многих других видах спорта и, в частности, в женском волейболе.
В женском волейбольном турнире в Париже во вторник в полуфиналы вышли эти две сборные, а также команды Италии и Турции.
В полуфиналах в четверг США с Бразилией и Италия с Турцией, а матч за золото пройдет в последний день Олимпиады, в воскресенье, 11 августа.
Накануне свои четвертьфиналы играли мужские волейбольные команды, и в полуфиналы, которые пройдут завтра, вышли Польша (лидер мирового рейтинга), США, Италия и Франция.
Серфинг: в 16 тысячах километров от Парижа
Впервые в истории Олимпиад соревнования по одному из видов спорта проводятся так далеко от главного города Игр — почти 16 тысяч километров. Турнир по сёрфингу устроили в Тихом океане, на Таити.
Во вторник здесь победил хозяин соревнований во всех смыслах: Каули Вааст — и член сборной Франции, и местный уроженец. В финале он обошел австралийца Джека Робинсона.
Среди женщин-серфингисток победила американца Кэролайн Маркс.
Китайские спортсмены продолжают бороться с американцами за первое место в неофициальном командном зачете, и пока золотых медалей у них почти поровну: 22 у КНР и 24 у США, а „серебра“ и „бронзы“ у американцев намного больше.
Очередные золотую и серебряную медаль для себя, партии и народа предсказуемо и с огромным преимуществом над соперницами завоевали в прыжках в воду с 10-метрового трамплина китаянки Цюань Хунчань и Чен Юси.
Третье место вслед за ними заняла Ким Ми Рэ из Северной Кореи. У КНДР теперь уже пять медалей: две серебряных и три бронзовых.
Британские спортсмены во вторник завоевали две серебряных медали и одну бронзовую: вторыми стали бегун Джош Керр на дистанции 1500 метров (тут победил американец Коул Хокер) и команда велосипедистов-трековиков, которая в финале командного спринта уступила королям этого вида, голландцам.
В неофициальном медальном зачете на первое место снова вышли США: у них 24 золота, а у спортсменов КНР — 22. Далее идут Австралия (14), Франция (13) и Великобритания (12 золотых медалей).