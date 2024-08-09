Олимпиада: мировой рекорд на 400 м с/б и бронза больного ковидом Лайлса. Все медали дня и общий зачет на 8 августа

В финале забега на 200 метров победил Летсиле Тебого - он стал первым в истории олимпийским чемпионом из Ботсваны. Тебего пробежал дистанцию за 19,46 секунды – пятый результат в истории.
Бронзовую медаль на 200-метровке взял американец Ноа Лайлс (19,70 сек), который двумя днями ранее в Париже выиграл стометровку. После финиша американцу стало плохо: с арены его увезли на каталке. Позже выяснилось, что у Лайлса - ковид. Он сдал положительный тест два дня назад. То есть, полуфинал и финал на 200-метровке спринтер бежал уже больным.
В метании копья, где латвийские спортсмены не прошли квалификацию, победил Аршави Надим из Пакистана с результатом 92,97 метров - новый олимпийский рекорд.
В четверг на Олимпиаде было разыграно 26 комплектов медалей в 13 видах спорта - боксе (2), вольной борьбе, велотреке (2), греко-римской борьбе (2), гребле на байдарках и каноэ (3), легкой атлетике (5), парусном спорте (3), плавании, прыжках в воду, спортивном скалолазании, тхэквондо (2), тяжелой атлетике (2) и хоккее на траве.
По итогам 13-го дня соревнований в неофициальном командном зачете лидируют США с 30 золотыми наградами. У Китая - 29 золотых, у Австралии - 18, у Франции - 14.
По общему количеству медалей американцы перешагнули сотню - 103. Далее следуют Китай (73), Франция (54) и Великобритания (51).
8 августа, четверг. 26 комплектов наград
Бокс
Мужчины до 51 кг
1. Хасанбой Дусманов (Узбекистан)
2. Биллаль Беннама (Франция)
3. Давид Де Пина (Кабо-Верде)
3. Рейес Алькантара (Доминиканская республика)
Женщины до 54 кг
1. Чан Юань (Китай)
2. Хатидже Акбаш (Турция)
3. Им Аеджи (Южная Корея)
3. Чолми Пан (КНДР)
Вольная борьба
Женщины до 53 кг
1. Акари Фуджинами (Япония)
2. Лусия Епес (Эквадор)
3. Цой Хе Ген (КНДР)
3. Пан Цянью (Китай)
Велоспорт - Трек
Женщины, кейрин
1. Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
2. Хетти ван де Вау (Нидерланды)
3. Эмма Финукейн (Великобритания)
Мужчины, омниум
1. Бенжамен Тома (Франция)
2. Юри Лейтау (Португалия)
3. Фабио ван ден Боссхе (Бельгия)
Греко-римская борьба
Мужчины до 67 кг
1. Саид Эсмаели Лайвеси (Иран)
2. Парвиз Насибов (Украина)
3. Луис Альберто Орта Санчес (Куба)
3. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
Мужчины до 87 кг
1. Семен Новиков (Болгария)
2. Алиреза Момадипиани (Иран)
3. Жан Беленюк (Украина)
3. Турпал Али Бисултанов (Дания)
Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка, 500 м
1. Лю Хао – Цзи Бовэнь (Китай)
2. Габриэле Касадеи – Карло Таккини (Италия)
3. Хоан Антони Морено – Диего Домингес (Испания)
Женщины, байдарки-четверки, 500 м
1. Новая Зеландия
2. Германия
3. Венгрия
Мужчины, байдарки-четверки, 500 м
1. Германия
2. Австралия
3. Испания
Мужчины. 200 м
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 19,46
2. Кеннет Беднарек (США) – 19,62
3. Ноа Лайлс (США) – 19,70
Женщины. 400 м с/б
1. Сидни Маклафлин-Леврон (США)
2. Анна Кокрелл (США)
3. Фемке Бол (Нидерланды)
Женщины. Прыжки в длину
1. Тара Дэвис-Вудхолл (США)
2. Малайка Михамбо (Германия)
3. Жасмин Мур (США)
Мужчины. Копье
1. Аршави Надим (Пакистан)
2. Нирадж Чопра (Индия)
3. Андерсон Питерс (Гренада)
Мужчины. 110 м с/б
1. Грант Холлоуэй (США)
3. Дэниэл Робертс (США)
3. Рашид Бродбелл (Ямайка)
Парусный спорт
Микст, швертбот (470)
1. Лара Вадлау – Лукас Мэр (Австрия)
2. Кейджу Окада – Михо Йошиока (Япония)
3. Антон Дальберг – Ловиса Карлссон (Швеция)
Микст, многокорпусник (Накра 17)
1. Руджеро Тита – Катерина Марианна Банти (И)талия)
2. Матео Махдалани – Эухения Боско (Аргентина)
3. Мика Уилкинсон – Эрика Доусон (Новая Зеландия)
Женщины. Кайтсерфинг
1. Элинор Олдридж (Великобритания)
2. Лорьян Ноло (Франция)
3. Аннелус Ламмертс (Нидерланды)
Плавание
Женщины 10 км, открытая вода
1. Шарон ван Раувендал (Нидерланды)
2. Моеша Джонсон (Австралия)
3. Джиневра Тадеуччи (Италия)
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин, 3 м
1. Се Сыи (Китай)
2. Ван Цзунъюань (Китай)
3. Осмар Олвера Ибарра (Мексика)
Спортивное скалолазание
Мужчины, скорость
1. Ведрикк Леонардо (Индонезия)
2. У Пэн (Китай)
3. Сэм Уотсон (США)
Тхэквондо
Мужчины до 68 кг
1. Улугбек Рашитов (Узбекистан)
2. Заид Карим (Иордания)
3. Эдивал Маркес Кирино Понтес (Бразилия)
3. Лян Юшуай (Китай)
Женщины до 57 кг
1. Ким Ю Джин (Южная Корея)
2. Нахид Кияничанде (Иран)
3. Ализадех Кимия (Болгария)
3. Скайлар Парк (Канада)
Женщины. Весовая категория до 59 кг
1. Ло Шифан (Китай)
2. Мод Шаррон (Канада)
3. Ко Хсин Чунь (Тайвань)
Мужчины. Весовая категория до 73 кг
1. Ризки Джуниансях (Индонезия)
2. Веерафон Вичума (Таиланд)
3. Божидар Андреев (Болгария)
Хоккей на траве
Мужчины
1. Нидерланды
2. Германия
3. Индия
Медальный зачет на 8 августа (золото – серебро – бронза – всего)
1. США – 30-38-35 (103)
2. Китай – 29-25-19 (73)
3. Австралия – 18-14-13 (45)
4. Франция – 14-19-21 (54)
5. Великобритания – 13-17-21 (51)
6. Южная Корея – 13-8-7 (28)
7. Япония – 13-7-13 (33)
8. Нидерланды – 11-6-8 (25)
9. Италия – 10-11-9 (30)
10. Германия – 9-8-5 (22)
11. Канада - 6-5-10 (21)
12. Новая Зеландия - 5-6-2 (13)
13. Ирландия - 4-0-3 (7)
14. Румыния - 3-4-1 (8)
15. Украина - 3-3-4 (10)
16. Венгрия - 3-3-3 (9)
17. Швеция - 3-3-3 (9)
...Литва - 0-1-2 (3)