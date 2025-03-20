Новым главой Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри

Ковентри набрала большинство голосов членов организации на тайном голосовании.
Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.
Кроме победившей Ковентри, на пост главы МОК претендовали:
Глава международного велоспорта Давид Лапартьян;
Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший;
Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу;
Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн;
Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе;
Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.
Следующему президенту МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр, организация которых — главная задача МОК.
Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.
Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.
Причиной такого решения было включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими „новыми регионами“.