Новым главой Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри

Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.

Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.

Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.