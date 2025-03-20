2025.03.20 17:43

Новым главой Международного олимпийского комитета стала Кирсти Ковентри

 
Kirsty Coventry
Kirsty Coventry
ФОТО: AFP / Scanpix

Новым главой Международного олимпийского комитета избрана Кирсти Ковентри. Она — многократная олимпийская чемпионка и министр спорта Зимбабве.

Ковентри набрала большинство голосов членов организации на тайном голосовании.

Томас Бах, который возглавляет МОК с 2013 года, покинет пост этим летом. Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.

Кроме победившей Ковентри, на пост главы МОК претендовали:

  • Глава международного велоспорта Давид Лапартьян;

  • Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший;

  • Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу;

  • Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн;

  • Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе;

  • Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.

Следующему президенту МОК предстоит решить ряд ключевых вопросов, чтобы обеспечить дальнейший успех Олимпийских игр, организация которых — главная задача МОК.

Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях.

Новому президенту также придется решать вопрос о будущем участии России в Играх. В 2023 году МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

Причиной такого решения было включение в состав ОКР олимпийских советов самопровозглашенных ДНР, ЛНР, а также оккупированных территорий Украины, которые Россия называет своими „новыми регионами“.

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