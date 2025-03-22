Новая глава МОК - против недопуска стран к Играм из-за войн

„Думаю, что нужно оценить каждую конкретную ситуацию, - заявила Ковентри в интервью телеканалу Sky News. - Что я хотела бы сделать, так это создать целевую группу, которая попытается разработать некоторые правила и руководящие принципы, которые мы как движение могли бы использовать для принятия решений, когда мы вступаем во (внутренний. - Ред.) конфликт“.

Избранный президент Международного олимпийского комитета (МОК) - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве Кирсти Ковентри - высказалась против отстранения государств от Олимпийских игр в связи с международными конфликтами. Об этом пишет онлайн-издание Politico в пятницу, 21 марта, указывая, что подобная позиция, судя по всему, открывает для России возможность вернуться на Олимпиаду.

Как подчеркнула Ковентри, которая станет первой женщиной - президентом МОК после ухода с этого поста немца Томаса Баха (Thomas Bach) в июне текущего года, она крайне критично относится к перспективе отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за международных конфликтов в ситуации, когда страны Африки сталкиваются с теми же проблемами.

Отстранение России от Олимпиады из-за войны в Украине

На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину российская олимпийская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом российским спортсменам, не поддержавшим агрессию, было разрешено участвовать в соревнованиях в индивидуальном статусе и без национальной атрибутики.