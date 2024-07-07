2024.07.07 13:05

На футбольном ЕВРО определились все полуфиналисты: календарь игр

 
rus.DELFI.lv
Nyderlandų futbolo rinktinė
Nyderlandų futbolo rinktinė
ФОТО: AP / Scanpix

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу стали известны все полуфиналисты. Борьбу за трофей продолжают сборные Англии, Франции, Испании и Нидерландов.

Результаты игр 1/4 финала

Испания - Германия 2:1 доп.вр.

Франция - Португалия 0:0, по пенальти - 5:3

Англия - Швейцария 1:1, по пенальти - 5:3

Нидерланды - Турция 2:1

В полуфиналах сыграют: Испания - Франция и Англия - Нидерланды.

Календарь игр

1/2 финала

9 июля, вторник

Испания - Франция. Мюнхен, 22.00 (время - латвийское)

10 июля, среда

Англия - Нидерланды. Дортмунд, 22.00

Финал

14 июля, воскресенье

Берлин, 22.00.

Распределение мест с 5-го по 24-е

5-8. Швейцария, Португалия, Германия. 9-16. Австрия, Румыния, Бельгия, Италия, Дания, Грузия, Словакия, Словения. 17. Венгрия. 18. Хорватия. 19. Украина. 20. Сербия. 21-22. Чехия, Албания. 23. Польша. 24. Шотландия.

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