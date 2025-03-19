МОК выбирает нового главу. Ему предстоит решить ряд проблем, включая ситуацию с Россией и участие в Играх спортсменов-трансгендеров

Среди них — установление четких правил соревнований для спортсменов-трансгендеров. Этот вопрос может потенциально вызвать трения с правительством США, после того как президент Дональд Трамп отстранил спортсменов-трансгендеров от участия в соревнованиях в феврале .

Кандидаты пройдут через несколько туров голосования, причем в первых турах вряд ли кто-то наберет большинство голосов. Кандидат с наименьшим количеством голосов будет выбывать в каждом раунде.

Текущий глава МОК Томас Бах уходит в отставку после 12 лет правления. Его преемнику потребуется заручиться большинством голосов среди 109 членов МОК, чтобы претендовать на победу.

Что известно о кандидатах? На пост главы МОК претендуют: Глава международного велоспорта Давид Лапартьян

Нынешний вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший

Президент международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Себастьян Коу

Многократная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (она также является министром спорта Зимбабве)

Принц Иордании Фейсал аль-Хусейн

Глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе

Мультимиллионер Йохан Элиаш, возглавляющий Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда.

Один из кандадатов — британский спортсмен Себастьян Коу — в пятницу раскритиковал процесс проведения выборов президента Международного олимпийского комитета.

Коу был разочарован короткой 20-минутной презентацией, которую должен представить каждый кандидат перед членами МОК, а также отсутствием прозрачности процесса.

„Нужно ли обратить внимание на этот процесс? Да, — сказал он в беседе с представителями международных агентств — Я думаю, что есть лучшие и более инклюзивные способы сделать это“.

Отвечая на вопрос о том, что необходимо улучшить, он сказал: „Больше доступа к членам, больше прозрачности“.