МОК извинился за то, что на открытии Олимпиады представил Южную Корею как Северную

Официальная церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже прошла вечером 26 июля. Во время мероприятия делегации стран-участниц на параде наций плыли на катерах по реке Сена.

Когда судно с южнокорейской делегацией проплывало по Сене, организаторы Игр объявили на французском и английском языках, что это делегация Северной Кореи (КНДР). Официальное название Южной Кореи — Республика Корея.

Ошибка вызвала возмущение в Южной Корее, которая официально продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей. Министерство спорта Южной Кореи обратилось к Министерству иностранных дел с просьбой выразить резкий дипломатический протест Франции.