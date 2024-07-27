МОК извинился за то, что на открытии Олимпиады представил Южную Корею как Северную

Официальная церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже прошла вечером 26 июля. Во время мероприятия делегации стран-участниц на параде наций плыли на катерах по реке Сена.
Когда судно с южнокорейской делегацией проплывало по Сене, организаторы Игр объявили на французском и английском языках, что это делегация Северной Кореи (КНДР). Официальное название Южной Кореи — Республика Корея.
Ошибка вызвала возмущение в Южной Корее, которая официально продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей. Министерство спорта Южной Кореи обратилось к Министерству иностранных дел с просьбой выразить резкий дипломатический протест Франции.
„Мы очень сожалеем об ошибке“, - написал МОК в своем официальном аккаунте на корейском языке на платформе „Х“.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.