Майк Тайсон проиграл первый с 2005 года профессиональный бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон потерпел поражение в бою против своего соотечественника актера и блогера Джейка Пола. Восьмираундовый поединок, прошедший в городе Арлингтон (штат Техас) вечером в пятницу, 15 ноября, завершился победой Пола единогласным решением судей.

Для 27-летнего Пола победа стала 11-й на профессиональном ринге (семь из них нокаутом) при одном поражении. 58-летний Тайсон проиграл в седьмой раз, имея в своем активе 50 побед (из них 44 - нокаутом). Он впервые вышел на ринг в официальном поединке с 2005 года, когда завершил профессиональную карьеру. После этого Тайсон несколько раз выступал в рамках показательных поединков.