Литовский боец по каратэ завоевал бронзу в Токио

В воскресенье 29-летний вильнюсец нокаутировал подряд троих японцев: Хотаку Ёсидзаву, Нариёси Тада и Рюдзи Тода – отправив последнего в нокдаун («вазари») результативным ударом ногой в голову.
Четвертый японский барьер выдержал атаки одного из самых высоких литовских борцов на турнире – ростом 193 см и весом 97 кг. В середине полуфинала воспитанник тренера Паулюса Клапатаускаса уступил инициативу абсолютному чемпиону Японии Кембу Ирики, который победил единогласным решением судей.
Борьба за третье место развернулась с 20-летним представителем Казахстана Антоном Зимаревым, ставшим открытием чемпионата, завершившим в субботу выступление Лукасом Кубилюсом. Э.Сечинскис не терял на татами ни минуты, наградив соперника двумя нокдаунами один за другим. В субботу он начал чемпионат, победив Лиама Йенсруда из Дании и Якуба Теша из Польши. Самой важной из побед представителя клуба "Saulės ženklas" до сих пор была победа на чемпионате Европы, чемпионом которого он становился дважды.
В этом году Э. Сечинскис завоевал серебро на чемпионате Старого континента. На чемпионате мира без весовых категорий он участвовал в третий раз, в 2015 году он поднялся на седьмую позицию. За бронзу в Токио Э.Сечинскис получит премию от Всемирной организации каратэ (WKO) в размере 1,6 тыс евро.
Из 14 литовцев, стартовавших накануне в соревнованиях по кумитэ (реальному бою), в воскресенье победили шестеро.
В субботу сошли с дистанции в первом туре Мария Секунда, Бригита Свинкунайте, Валентина Курмин, Юлия Бальчюте и Домас Суткус. После второго боя Анете Мешкаускене, Лукасу Кубилису и Юстину Кветкасу пришлось поднять белый флаг.
В воскресенье все оставшиеся бойцы сборной Литвы стартовали в поединках с представителями Японии.
В четвертьфинале женских соревнований Бригита Густайтите после двух овертаймов проиграла Раму Амикавай, в 1/8 финала мужских соревнований сразился еще один чемпион мира в тяжелом весе из Литвы Эвентас Гужаускас.