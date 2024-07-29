Комментатора Eurosport убрали с эфира на Олимпиаде за сексистскую шутку

Британец Боб Баллард на телеканале Eurosport комментировал женскую эстафету по плаванию 4x100 м вольным стилем.
После победы сборной Австралии коммантатор заявил: „Женщины только что закончили. Вы же знаете, какими бывают женщины... Слоняются без дела, делают макияж“.
Коллега комментатора Лиззи Симмондс назвала это высказывание „возмутительным“.
„Вчера вечером во время одной из трансляций Боб Баллард сделал неприемлемый комментарий. В связи с этим он был немедленно исключен из списка комментаторов Олимпиады“, – заявили в Eurosport.
Также стало известно, что а Польше отстранили комментатора за высказывания во время церемонии открытия Игр, когда звучала песня Джона Леннона Imagine.
„Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению“, – сказал комментатор Пшемыслав Бабьяж в прямом эфире польского телеканала TVP.
„Взаимопонимание, толерантность, примирение – это не только основные олимпийские идеи, это также основа стандартов, которыми руководствуется новое польское телевидение. Мы вынуждены сообщить, что после вчерашних скандальных слов Бабьяж был отстранен от исполнения обязанностей и не будет комментировать соревнования Олимпийских игр“, – говорится в заявлении польского телеканала.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа.