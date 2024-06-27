2024.06.27 06:35

Известны все участники 1/8 финала ЕВРО-2024: календарь игр плей-офф

 
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Anglijos rinktinės sirgalės palaiko savo rinktinę
Anglijos rinktinės sirgalės palaiko savo rinktinę
ФОТО: Scott Heppell | AP / Scanpix

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап. По его итогам 16 команд продолжат борьбу в плей-офф, а восемь сборных отправились по домам.

Итоговое положение в группах

Группа А

1. Германия 3 2-1-0 8-2 7

2. Швейцария 3 1-2-0 5-3 5

3. Венгрия 3 1-0-2 2-5 3

4. Шотландия 3 0-1-2 2-7 1

Группа В

1. Испания 3 3-0-0 5-0 9

2. Италия 3 1-1-1 3-3 4

3. Хорватия 3 0-2-1 3-6 2

4. Албания 3 0-1-2 3-5 1

Группа С

1. Англия 3 1-2-0 2-1 5

2. Дания 3 0-3-0 2-2 3

3. Словения 3 0-3-0 2-2 3

4. Сербия 3 0-2-1 1-2 2

Группа D

1. Австрия 3 2-0-1 6-4 6

2. Франция 3 1-2-0 2-1 5

3. Нидерланды 3 1-1-1 4-4 4

4. Польша 3 0-1-2 3-6 1

Группа Е

1. Румыния 3 1-1-1 4-3 4

2. Бельгия 3 1-1-1 2-1 4

3. Словакия 3 1-1-1 3-3 4

4. Украина 3 1-1-1 2-4 4

Группа F

1. Португалия 3 2-0-1 5-3 6

2. Турция 3 2-0-1 5-5 6

3. Грузия 3 1-1-1 4-4 4

4. Чехия 3 0-1-2 3-5 1

Участниками 1/8 финала стали:

Группа А - Германия и Венгрия

Группа В - Испания и Хорватия

Группа С - Англия, Дания и Словения

Группа D - Австрия, Франция и Нидерланды

Группа Е - Румыния, Бельгия и Словакия

Группа F - Португалия, Турция и Грузия

Завершен турнир для сборных Шотландии, Албании, Сербии, Польши, Украины и Чехии.

По регламенту, в плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, занявших третьи места. В рейтинге третьих мест главными критериями были: 1 - набранные очки. 2 - общая разность мячей. 3 - забитые голы.

Рейтинг третьих мест

1. НИДЕРЛАНДЫ - 4 очка, 4-4

2. ГРУЗИЯ - 4 очка, 4-4

3. СЛОВАКИЯ - 4 очка, 3-3

4. СЛОВЕНИЯ - 3 очка, 2-2

5. Венгрия - 3 очка, 2-5

6. Хорватия - 2 очка, 3-6

Дебютант турнира сборная Грузии с 4 очками заняла в группе F третье место и в рейтинге третьих мест оказалась второй, что принесло ей путевку в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф соперником Грузии будет Испания.

Действующий чемпион ЕВРО сборная Италии в 1/8 финала сыграет против Швейцарии, а вице-чемпион ЕВРО-2020 сборная Англии - против Словакии. Хозяевам первенства предстоит поединок против Дании, а самую интересную пару составили Франция и Бельгия.

Плей-офф стартует 29 июня. Матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.

Календарь игр плей-офф

1/8 финала

29 июня, суббота

Швейцария (А2) - Италия (В2) - 19.00 (время - латвийское). Кельн

Германия (А1) - Дания (С2) - 22.00. Дортмунд

30 июня, воскресенье

Англия (D1) - Словакия (F2)- 19.00. Гельзенкирхен

Испания (B1) - Грузия (F3) - 22.00. Кельн

1 июля, понедельник

Франция (D2) - Бельгия (E2) - 19.00, Дюссельдорф

Португалия (F1) - Словения (C3) - 22.00, Франкфурт

2 июля, вторник

Румыния (E1) - Нидерланды (D3) - 19.00, Мюнхен

Австрия (D1) - Турция (E2) - 22.00, Лейпциг

1/4 финала

5 июля, пятница

1. Испания/Грузия - Германия/Дания - 19.00. Штутгарт

2. Португалия/Словения - Франция/Бельгия - 22.00. Гамбург

6 июля, суббота

3. Англия/Словакия - Швейцария/Италия - 19.00. Дюссельдорф

4. Румыния/Нидерланды - Австрия/Турция - 22.00. Берлин

Полуфиналы

9 июля, вторник

Победитель пары 1 - победитель пары 2 - 22.00. Мюнхен

10 июля, среда

Победитель пары 3 - победитель пары 4 - 22.00. Дортмунд

Финал

14 июля, воскресенье

Берлин, 22.00.

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