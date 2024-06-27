Известны все участники 1/8 финала ЕВРО-2024: календарь игр плей-офф

По регламенту, в плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, занявших третьи места. В рейтинге третьих мест главными критериями были: 1 - набранные очки. 2 - общая разность мячей. 3 - забитые голы.