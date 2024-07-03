Известны все участники 1/4 финала ЕВРО-2024: календарь игр плей-офф

Сборная Италии не сумела защитить свой титул - поражение в первом раунде плей-офф от Швейцарии (0:2). По итогам 1/8 финала участниками четвертьфиналов стали сборные Нидерландов, Германии, Испании, Франции, Португалии, Англии, Швейцарии и Турции.
Завершен турнир для сборных Словении, Италии, Румынии, Словакии, Грузии, Бельгии, Дании и Австрии.
Результаты игр 1/8 финала:
29 июня
Швейцария - Италия 2:0
Германия - Дания 2:0
30 июня
Англия - Словакия 2:1
Испания - Грузия 4:1
1 июля
Франция - Бельгия 1:0
Португалия - Словения 0:0, по пенальти - 3:0
2 июля, вторник
Румыния - Нидерланды 0:3
Австрия - Турция 1:2
Матчи 1/4 финала пройдут 5-6 июля, полуфиналы - 9-10 июля, финал - 14 июля.
Календарь игр плей-офф
1/4 финала
5 июля, пятница
1. Испания (В1) - Германия (А1) - 19.00. Штутгарт
2. Португалия (F1) - Франция (D2) - 22.00. Гамбург
6 июля, суббота
3. Англия (D1) - Швейцария (A2)- 19.00. Дюссельдорф
4. Нидерланды (D3) - Турция (E2) - 22.00. Берлин
Полуфиналы
9 июля, вторник
Испания/Германия - Португалия/Франция - 22.00. Мюнхен
10 июля, среда
Англия/Швейцария - Нидерланды/Турция - 22.00. Дортмунд
Финал
14 июля, воскресенье
Берлин, 22.00.
Распределение мест с 9-го по 24-е
9. Австрия. 10. Румыния. 11. Бельгия. 12. Италия. 13. Дания. 14. Грузия. 15. Словакия. 16. Словения. 17. Венгрия. 18. Хорватия. 19. Украина. 20. Сербия. 21-22. Чехия, Албания. 23. Польша. 24. Шотландия.