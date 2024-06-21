Испания обыграла Италию и стала первой в группе, в матче Англия - Дания - ничья

Испания и Италия играют между собой на пятом подряд чемпионате Европы. Италия была сильнее на двух последних турнирах, одержав победы в серии пенальти в полуфинале ЕВРО-2020 и в 1/8 финала на ЕВРО-2016. А Испания взяла верх над „Адзурри“ в четвертьфинале ЕВРО-2008 – также пенальти – перед тем, как четыре года спустя одержать рекордную победу со счетом 4:0 в финале и стать первой командой, сохранившей за собой титул чемпиона Европы.