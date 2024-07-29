Главное на Олимпиаде в Париже за выходные: возвращение Байлз, первый триумф французов и слишком грязная Сена

Франция радуется победе регбистов
В первый день соревнований хозяева Олимпиады завоевали свое первое золото в мужском регби-7: они победили прежних олимпийский чемпионов, сборную Фиджи, со счетом 28-7.
Свидетелями триумфа стали 70 тысяч зрителей на заполненном до отказа стадионе, среди которых был президент Франции Эммануэль Макрон.
Этот матч стал первым поражением фиджийцев на Олимпиаде, после того, как регби-7 был внесен в олимпийскую программу: они завоевали золото в Рио-де-Жанейро и в 2016 году, и на прошлых играх в Токио.
Однако в женском фехтовании на шпагах Францию ждало разочарование: хотя Ауриан Малло-Бретон вела в финале против Вивиен Конг из Гонконга со счетом 7:1, ей, в конечном итоге, пришлось удовольствоваться серебром: Конг одержала победу со счетом 13:12 в дополнительное время.
Триумфальное возвращение Симоны Байлз
Самая титулованная гимнастка мира, американка Симона Байлз в воскресенье блестяще продемонстрировала, что снова находится в отличной физической и психологической форме.
Байлз, завоевавшая в общей сложности 37 медалей на олимпиадах и мировых первенствах, снялась с нескольких соревнований на Олимпиаде в Токио.
Причиной стали психологические проблемы, в частности, состояние, при котором спортсмены теряют ориентацию в пространстве во время выполнения сложных гимнастических элементов. Справившись с этой проблемой, Байдз сумела завоевать несколько медалей на чемпионатах мира.
На ее выступление в Париже собрались несколько знаменитостей, среди которых были Леди Гага, Ариана Гранде, Том Круз и главный редактор американского издания гламурного журнала Vogue Анна Винтур. Круз порадовал болельщиков, попозировав для фотографий.
Во время соревнований в многоборье у Байлз были проблемы с икроножной мышцей, но она закончила квалификацию с наивысшими баллами.
Ожидается, что она также примет участие в индивидуальных соревнованиях на отдельных гимнастических снарядах.
Один из спортивных комментаторов Би-би-си, Мэтт, Бейкер, назвал ее „самой выдающейся спортсменкой“ парижской Олимпиады.
Снова Надаль, Джокович и Маррей
В парных соревнования мужского тенниса Испания была представлена звездами первой величины: Карлосом Алькарасом и Рафаэлем Надалем. Свою борьбу за золотую медаль в субботу они начали с победы над Андерсом Мольтени и Максимо Гонсалесом из Аргентины.
Новак Джокович, выступающий за сборную Сербии, в первом матче одолел своего соперника, австралийца Мэтта Эбдена всего за 53 минуты со счетом 6-0, 6-1.
Тем временем лучший британский теннисист последнего времени, 37-летний Энди Маррей также одержал победу в парном разряде (он играл вместе с Даном Эвансом) и прошел в следующий круг. Ранее Маррей говорил, что Игры в Париже станут для него последним спортивным турниром в карьере.
В женском теннисе польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек, легко обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 6-2, 7-5.
Освистанный ван де Вельде
Тот факт, что Стивен ван де Вельде оказался в составе олимпийской сборной Нидерландов, вызвало бурю возмущения у правозащитных групп. Игрок в пляжный волейбол был приговорен к четырем годам тюремного заключения в 2016 году за изнасилование 12-летней британской девочки.
Онлайн-петиция, призывающая отстранить 29-летнего спортсмена от участия в Олимпиаде, собрала 90 тыс. подписей.
Ван де Вельде отказался проживать в Олимпийской деревне, также как и давать традиционные интервью после матчей.
Появление ван де Вельде на площадке для пляжного волейбола, расположенной возле Эйфелевой башни, было встречено свистом.
Он и его партнер Мэтью Иммерс занимают 10-е место в мировом рейтинге. Тем не менее, они проиграли итальянской паре Алексу Раньери и Адриану Карамбуле, занимающей 25-е место, со счетом 2-1.
Голландский олимпийский комитет заявил, что ван де Вельде успешно прошел реабилитацию и заслуживает своего места в команде.
Международная федерация волейбола сообщила, что не смогла помешать Нидерландам отправить ван де Вельде в Париж после того, как он прошел квалификацию.
Все еще грязная Сена
Олимпийские триатлонисты не смогли провести традиционную тренировку в Сене из-за плохого качества воды. Анализы, проведенные в воскресенье, показали, что река слишком грязная, чтобы обеспечить безопасность спортсменов.
Правда ознакомление с маршрутом велосипедного и бегового этапов гонки прошло успешно. Похоже, что впервые триатлонисты „познакомятся“ с Сеной непосредственно в день состязаний, который пройдут во вторник (если это позволит качество воды). Женские соревнования состоятся на следующий день.
Понедельник станет последним днем, когда у триатлонистов теоретически появится шанс познакомиться и с водной частью маршрута.
С пятницы в Париже идут непрерывные дожди, что отрицательно сказывается на качестве воды в Сене. Впрочем, более благоприятный прогноз погоды на ближайшие дни дает надежду, что вода станет более чистой.
Тесты, проведенные мониторинговой группой Eau de Paris, показывают, что уровень кишечной палочки в Сене был выше безопасного предела.
Неудачный заплыв „нейтральных“ россиянина и белоруса
Российский пловец Евгений Сомов и пловец из Беларуси Илья Шиманович не сумели выйти в финал заплыва на дистанции 100 м брассом.
Сомов и Шиманович выступали как нейтральные атлеты, а не под флагами своих стран.
Самое быстрое время в полуфинальных заплывах показал британец Адам Пити: 58,86 секунды. Впрочем, его главный соперник, китаец Цинь Хайан отстал от него всего на 0,07 секунды.
Пити, который завоевал золотые медали на этой дистанции на олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, не сумел повторить успех в третий раз. В финале, прошедшем в воскресенье вечером, он занял второе место.