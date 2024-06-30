Германия победила Данию в 1/8 финала ЕВРО. Матч прерывался из-за грозы

Хозяева турнира грозно выглядели в группе А, где уверенно обыграли Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), но первое место им принес лишь Никлас Фюллькруг, сравнявший счет в матче со Швейцарией (1:1) уже в компенсированное время. На групповом этапе блестяще проявили себя Джамал Мусиала, Тони Кроос и Флориан Вирц.
У Дании тоже были все шансы на успех. Она проявила несгибаемый характер и не проиграла ни в одном матче группового этапа, завершив их все вничью (по 1:1 против Словении и Англии и 0:0 - против Сербии). Кристиан Эриксен был привычно великолепен, а Йонас Винн и Расмус Хейлунн показали, что способны создать проблемы обороне любой сборной.
Немцы и датчане играли вничью в трех из последних четырех очных матчей, а на чемпионатах Европы ранее пересекались трижды. Германия побеждала в 1998-м (2:0) в 2012-м (2:1), Дания - в финале ЧЕ-1992 (2:0). Последняя победа датчан была датирована 2007 годом (1:0 в товарищеской встрече), немцев - 2012 годом (2:1).
Кстати, на предыдущем ЕВРО скандинавы выступили лучше немцев. Датчане стартовали с двух поражений (0:1 от финнов и 1:2 от бельгийцев), в решающем матче за выход из группы победили Россию (4:1), в 1/8 финала разгромили Уэльс (4:0), в четвертьфинале прошли чехов (2:1), и лишь в полуфинале в дополнительное время уступили Англии (1:2). Тогда как Бундестим под руководством Ханси Флика в группе заняли второе место, а на старте плей-офф проиграли Англии (0:2).
Перед матчем 1/8 финала команды не избежали потерь в составе. Хозяева турнира лишились защитника Та, датчане - полузащитника Юльманна - автора красивого гола в ворота англичан.
Немецкая сборная начала матч с мощного давления. Уже на 4-й минуте счет был открыт. Кроос навесил во вратарскую. Шлоттербек вовремя ускорился и точно пробил головой. Шмейхель не сумел опередить защитника немцев, но английский рефери Оливеа посчитал, что Киммих нарушил правила, поставив заслон против Ольсена. Таким образом, быстрый гол немцев был отменен.
Команда Юлиана Нагельсманна продолжила атаковать широким фронтом и создала еще два подряд острейших момента. датчан крепко выручил Шмейхель. В первом эпизоде кипер красивым броском дотянулся до мяча, летевшего под перекладину после дальнего выстрела Киммиха. А чуть позже не позволил мячу по дуге попасть в „девятку“ после удара Шлоттербека головой. Шмейхель не сплоховал и в случае, когда Хавертц пробивал слета в дальний нижний угол.
Датским футболистам удалось сохранить нули на табло, и постепенно они стали чаще придерживать мяч у себя и проводить кое-какие вылазки. Гости несколько раз добирались до штрафной соперника, но Нойер оставался без проверки: удары либо блокировались, либо были неточными. Ничего не принес Дании и потенциально опасный штрафной по центру: Эриксен попал в „стенку“.
А на 35-й минуте судья неожиданно остановил игру. Дождь в Дортмунде стал сопровождаться разрядами грома и молнией. Сначала команды собрались у своих скамеек запасных, но вскоре ушли в раздевалки. Дождь перешел в ливень, даже был град.
Пауза из-за погодных условий составила свыше 20 минут. Когда дождь ослаб, футболисты вернулись на поле и принялись разминаться. Наконец, еще через 5 минут игра возобновилась - с той же 35-й минуты, когда была прервана.
На 37-й минуте Германия создала еще два момента после навесов. Хавертц головой бил с центра штрафной - Шмейхель не дрогнул. В продолжение атаки Шлоттербек замыкал навес с угла вратарской - мяч полетел в сетку с внешней стороны.
Датчане же ответили пружинистой контратакой на 45-й минуте. Дилэйни убежал справа от центра поля и успел сделать передачу в центр на Хейлунда. Перед нападающим оставался только Нойер, который резким выходом вперед не позволил перебросить мяч через себя!
На 48-й минуте судья вновь отменил гол - теперь в ворота немцев. После стандарта последовал навес, Дилэйни в штрафной принял мяч, развернулся и пробил в падении. Мяч отскочил к Андерсену, и он с шести метров был точен. Однако VAR зафиксировал, что в момент навеса стопа Дилэйни находилась в положении вне игры.
Через две минуты Андерсен снова оказался в центре внимания, теперь - у своих ворот: датский защитник задел мяч, когда слева накрывал прострел Раума. VAR подсказал рефери, что мяч попал в руку Андерсену. Оливер сбегал к монитору и решил, что это нарушение тянет на 11-метровый. К „точке“ подошел Хавертц - нападающий пробил не сильно, но точно в „шестерку“. Шмейхель прыгнул в верном направлении, но потащить не удалось - 1:0 в пользу Германии.
На 59-й минуте Хавертц обязан был удваивать перевес Бундестим. Нападающий технично оставил не у дел двух защитников и от центра поля в одиночку убежал к воротам. В завершении атаки Хавертц прокинул мяч мимо Шмейхеля, но и в створ не попал.
Как реализовывать такие моменты, наглядно показал Мусиала. Датчане поплатились за высокую линию обороны. Шлоттербек со своей половины поля сделал длинную продольную передачу на ход Мусиале, полузащитник убежал от защитников и четко пробил слева в дальний угол без шансов для Шмейхеля - 2:0 на 68-й минуте.
Джамал Мусиала забил свой третий гол на ЕВРО-2024. В списке снайперов полузащитник „Баварии“ делит первое место с грузином Микаутадзе.
Датчане пытались переломить ход матча до самого финального свистка. Еще при 0:1 Хейлунд откликнулся на продольный пас и пробил с 15-ти метров - мяч полетел именно туда, где стоял Нойер. А уже при „-2“ после удара Хейбьерга и рикошета в штрафной немцев возникла напряженная ситуация, но хозяева отбились.
В компенсированное время немцы забили третий гол. Нойер дальней передачей запустил в отрыв Фуллькруга, который подключил к атаке Виртца и тот поразил ворота. Гол был отменен - Виртц в начале своего рывка залез в офсайд. А позже Хавертц упустил отличную возможность сделать дубль.
В итоге Не проигрывающая на этом турнире сборная Германии впервые за 8 лет одержала победу в плей-офф и в четвертый раз за последние пять ЕВРО сыграет в четвертьфинале (лишь в 2021-м в 1/8 финала проиграли Англии). Ее следующим соперником будет победитель пары Испания - Грузия.
Дания впервые проиграла на ЕВРО-2024 (в группе были три ничьих) и покидает турнир. Команде не удалось повторить свое достижение трехлетней давности, когда она дошла до полуфинала.
1/8 финала
Германия - Дания 2:0 (0:0)
Голы: Хавертц 53 (пен), Мусиала 68.
Судья: Майкл Оливер (Англия).
29 июня. Дортмунд. Olympiastadion. Signal Iduna Park.