ФОТО. В Париже состоялось торжественное открытие XXXIII летних Олимпийских игр

За несколько часов до открытия Олимпиады французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщалось о поджогах. В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.
Железнодорожное полотно было повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На парижском вокзале Монпарнас, откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди. Значительное количество поездов было отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении ощутили на себе порядка 250 тысяч пассажиров.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы. На платформе Х он написал, что масштабы нанесенного ущерба огромны и очень серьезны. Он поблагодарил пожарных и заверил, что службы безопасности уже ищут виновных, сообщает Русская служба Би-би-си.
А представитель Национального олимпийского и спортивного комитета Франции (CNOSF) Давид Лаппартьен заверил, что ни один участник Игр от „актов саботажа“ не пострадал. Он уточнил, что два железнодорожных состава с олимпийцами уже прибыли в Париж, ещё один чуть задержался, а пассажиры четвертого должны были пересесть на другой поезд.
По информации L’Equipe, организаторы до последнего думали об изменениях, но решили сохранить основные элементы программы - парад на лодках и все основные элементы шоу.
Олимпийский огонь прибыл в Париж из Греции после интенсивной эстафеты, которая началась более трех месяцев назад. В рамках путешествия факел ненадолго перевезли на самой длинной в мире гребной лодке — 24-местном Stampfli Express.
Церемония открытия Олимпиады-2024 проходилла под дождем. Она началась в 20.30 по латвийскому времени и продолжалась четыре часа. Церемонией руководил Тома Жолли, который подписал контракт с тремя тысячами исполнителями.
Все желающие могли воочию наблюдать за открытием ОИ на берегу Сены, что стало уникальным событием в истории Олимпиад. В Париже и по всей Франции были установлены большие экраны, чтобы присутствие праздника ощущалось во всей стране.
В начале церемони первым в кадре с факелом в руках появился легендарный французский футболист Зинедине Зидан. Экс-футболист побежал с факелом по улицам Парижа, в какой-то момент он спустился в метро, но его вагон застрял в тоннеле. Тогда Зидан передал факел детям, которые на лодке поплыли к месту проведения церемонии на площади Трокадеро.
Сотни музыкантов и танцоров выступали на мостах через Сену. В частности, на открытиии выступила американская певица Леди Гага в сопровождении группы танцоров и небольшого оркестра. Она исполнила номер в стиле классического кабаре „Мулен Руж“ - спела композицию Mon truc en plumes и сыграла на рояле. Потом выступили французская группа Gojira и Ая Накамура.
Флотилию судов на Сене открывала делегация Греции, второй была олимпийская сборная беженцев. Далее последовали другие делегации (в порядке французского алфавита). Спустя полтора часа после начала церемонии дошла очередь и до Латвии (на 42-м катере под общим 103-м номером).
Знаменосцами Латвии на параде открытия были баскетболист Наурис Миезис и волейболистка Тина Лаура Граудиня. Латвийская делегация занимала место на носу катера . Вместе с ней на одной лодке также находились делегации Ливана, Либерии, Ливии и Литвы.
„В отличие от других церемоний, где знаменосцы отделяются от команды, в этот раз мы были все вместе. Мы много смеялись, кричали и пели. Мы промокли до костей, и холодно, мокро, но при этом начало Игр очень мотивирует“, - сказала Граудиня.
„Чувства неописуемые. Для меня было честью и гордостью нести флаг и быть вместе с латвийской делегацией. Какая бы погода ни была, она не испортила наших чувств“, - отметил Миезис.
В параде наций участвовали 206 делегаций (российским и белоруским спортсменам было запрещено участвовать в церемонии открятия) и свыше 10 500 человек. Флотилию закрывали три страны - Австралия (хозяйка летней Олимпиады-2032), США (хозяйка Олимпиады-2028) и хозяева нынешних Игр - Франция.
Флотилия провезла по Сене по шестикилометровому маршруту. Катера проплывали мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, включая собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню. Ответственно французы подошли к украшению маршрута движения. На протяжении лодочного пути устанили картины, другие декорации и специальные экраны для трансляции.
Заключительная часть церемонии на Сене прошла у моста Пон-д’Иена, на площади Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней, куда съехались 120 приглашенных глав государств. . Именно здесь, на временном стадионе и завершилась церемония.
После окончания парада команд по Сене пронесся металлический конь с наездницей и с олимпийским флагом на плечах. Потом с речами выступили глава МОК Томас Бах и президент Франции Макрон, который объявил об официальном открытии Олимпийских игр.
Затем факелоносец в капюшоне передал факел Зидану, который отдал его испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю - 14-кратному чемпиону „Ролан Гаррос“.
Надаль сел в катер, где в компании с теннисисткой Сереной Уильямс, гимнасткой Надей Комэнеч и спринтером Карлом Льюисом стали удаляться от Эфелевой башни. Около Лувра испанец вышел на берег и передал факел другой легенде тенниса - француженке Амели Моресмо, а так подключила к эстафете огня французского баскетболиста Тони Паркера.
В финальном отрезке эстафеты олимпийского огня участвовали около 20 человек. В итоге борец Тедди Риннер и бегунья Мари-Жозе Перек зажгли огонь у основания воздушного шара, который поднялся в ночное небо Парижа.
После чего на Эфелевой башне Селин Дион исполила песню Эдит Пиаф „Гимн любви“!
На этом торжественное открытие Олимпиады подошло к концу. Вероятно, воздушный шар с олимпийским огнем в виде семиметрового горящего кольца на 30-метровой высоте над садом Тюильри, будет находиться в воздухе до конца Игр.
За порядком во время церемонии следили 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Предварительно все люди, прямо или косвенно задействованные в открытие Олимпиады и Паралимпиады, прошли проверку службы безопасности.
Талисманом Олимпиады стал фригийский колпак по имени Фрига. По словам председателя комитета Игр Тони Эстанге, этот головной убор – яркий символ Франции.
Девиз нынешней Олимпиады: „В одиночку мы идём быстрее, но вместе мы идём дальше“. У Олимпийских игр-2024 есть и слоган „Игры, открытые для всех“.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Бюджет ОИ-2024 составил 11 млрд евро, тогда как на момент подачи заявки общая стоимость Олимпиады оценивалась в 6,2 млрд евро. Доля государственного финансирования увеличилась с заявленных 2,3 млрд до 4,6 млрд евро. Стоимость церемонии открытия парижской Олимпиады оценивается в 122 млн евро.
Самыми дорогими летними Играми в истории являются Олимпийские игры в Пекине в 2008 году. Тогда заявленный бюджет в 2,6 млрд евро вырос до 32 млрд. Лондон в 2012 году потратил на проведение 10,9 млрд, Рио в 2016-м – 16 млрд евро, а Токио в 2021-м – 12,1 млрд евро.