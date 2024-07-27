ФОТО. В Париже состоялось торжественное открытие XXXIII летних Олимпийских игр

„В отличие от других церемоний, где знаменосцы отделяются от команды, в этот раз мы были все вместе. Мы много смеялись, кричали и пели. Мы промокли до костей, и холодно, мокро, но при этом начало Игр очень мотивирует“, - сказала Граудиня.