ФИФА дисквалифицировала Луиса Рубиалеса на три года за поцелуй без согласия

Дисциплинарный комитет установил что Рубиалес нарушил статью 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Нарушение этой статьи предполагает оскорбительное поведение игроков и официальных лиц.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном комитете ФИФА.

Скандал вокруг Рубиалеса разгорелся 20 августа. Тогда сборная Испании одержала победу над командой Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира по футболу. На церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА решил временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.