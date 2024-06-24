ЕВРО: Германия и Швейцария сыграли вничью и вместе вышли в 1/8 финала из группы

После второго тура Германия лидировала с 6 очками, у Швейцарии было 4, у Шотландии - 1, у Венгрии - 0. Если Германия уже стала участником 1/8 финала, то остальные три команды вели борьбу за плей-офф.
В последнем матче немцам хватало и ничьей для первого места. На первое место претендовала и Швейцария, которой хватало и ничьей для выхода в плей-офф. Но и поражение оставляло альпийцам хорошие шансы на выход из группы - с третьего места (после двух туров Швейцария имела разность мячей „+2“).
Шотландии требовалась своя победа при поражении Швейцарии. Важна была разница: нужно отыгрывать разницу „-4“. Если шотландцы набирали 4 очка, то с большой вероятностью проходи как одна из лучших команд с третьих мест.
Самая сложная задача стояла перед Венгрией - нужная была крупная победа. Только тогда с тремя очками можно было бы претендовать на топ-4 среди третьих мест.
...Во Франкфурте, где встречались Германия и Швейцария, первыми отличились немцы. На 17-й минуте защитники гостей вынесли мяч из штрафной, но недалеко: Андрих был первым на подборе и пробил в угол, мяч перед Зоммером ударился о газон и голкипер сплоховал. Однако у VAR появились сомнения в правильности гола. Бригада видео-судей обратила внимание на стык Мусиалы и Эбишера в той атаке немцев. Итальянский судья Даниэале Орсало сам сходил к монитору и определил, что немецкий полузащитник врезался в соперника и нарушил правила. В результате гол немцев был отменен.
Через 10 минут забила уже Швейцария. Двухходовка слева завершилась прострелом к вратарской, где Ндойе переправил в касание в ближний угол - 1:0. VAR проверил этот эпизод, установив, что швейцарский игрок не был в офсайде и гол забит по правилам.
Поведя в счете, команда Мурата Якина организованно отошла назад, полностью отдав сопернику территорию. В позиционном нападении Бундестим была неубедительна. До перерыва у нее был единственный шанс забить: Рюдигер головой замыкал подачу Миттельштедта - рядом со штангой.
Во втором тайме сюжет игры не изменился: швейцарцы глубоко оборонялись, а немцы пробовали взломать „автобус“. На 52-й минуте Мусиала хлестко пробил справа с линии штрафной: Зоммер парировал, а Гюндоган промахнулся на добивании. Следующий момент случился почти через 20 минут. Киммих пробивал с линии вратарской - Аканджи в подкате заблокировал удар.
В последнюю десятиминутку дважды были близки к голу швейцарцы. В контратаке „3 в 2“ Варгас выбежал один на один и точно пробил в угол, но лайнсмен увидел офсайд. А потом Нойер в красивом прыжке дотянулся у штанги до мяча, который издали закручивал Джака.
А когда пошла 92-я минута, немцы отыгрались: Фюллькруг выиграл борьбу в воздухе и головой пробил мимо оставшегося на линии Зоммера - 1:1. Фюллькруг забил второй гол на ЕВРО-2024, оба - после выхода на замену. Всего у него четыре гола со скамейки на ЧМ/Евро – рекорд Германии.
Ничья оставила Германию лидером группы, а Швейцарию - на втором месте. Команды вместе шагнули в плей-офф.
В 1/8 финала Германия сыграет со второй командой из группы С, а Швейцария - со второй командой группы В.
Эта игра стала для Нойера 18-й в составе немецкой сборной на чемпионатах Европы. Нойер обошел итальянца Джанлуиджи Буффона по играм на Евро и стал новым рекордсменом среди вратарей.
В общем зачете матчей на Евро немецкий голкипер сравнялся с Леонардо Бонуччи и Бастианом Швайнштайгером. Больше матчей на чемпионатах Европы провели лишь 3 игрока – Криштиану Роналду (27), Пепе (21) и Жоау Моутинью (19).
Венгрия: первая победа за 8 лет и самый поздний гол в истории ЕВРО
Шотландия и Венгрия играли в Штутгарте. Командам требовалось играть только на победу, но кроме борьбы и движения не было ни интересных комбинаций, ни запоминающихся атак. Мячом чаще владели шотландцы, зато венгры лучше знали, что с ним делать. За весь первый тайм общими усилиями соперники создали всего один голевой момент. Соорудили его венгры. Собослаи вместо удара со штрафного мягко навесил на дальний угол вратарской, а набежавший Орбан пробил головой - над перекладиной.
На 68-й минуте после навеса венгров со штрафного у ворот шотландцев в воздухе очень жестко столкнулись Ганн и Варга. Если кипер шотландцев быстро оправился, то травма нападающего венгров оказалась серьезной. На поле появились медики, а потерявший сознание игрок был окружен занавеской. В итоге Варгу на носилках увезли за пределы поля, пауза в игре составила 5 минут. Позже стало известно, что Варга пришел в сознание. За его состоянием здоровья врачи наблюдают в больнице.
Аргентинский судья добавил к основному времени матчу 10 минут, и за этот отрезок команды создали больше, чем за предыдущие 90 минут. Команды энергично забегали, вырвать три очка могли и те, и другие. Больше повезло Венгрии. На 90+10 минуте она развила контратаку, которую четким ударом низом в угол завершил вышедший на замену Чобот. После проверки VAR гол был засчитан.
Венгр Кевин Чобот стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов Европы (без учета экстра-таймов) - на 99.32.
Венгрия одержала первую победу (1:0) на этом турнире и за 8 лет (предыдущая была в первом туре ЕВРО-2016 над Австрией - 2:0) и прервала 8-матчевую серию без побед в чемпионатах Европы. Антирекорд принадлежит сборной СССР/СНГ/России – 9 матчей подряд без побед с 1988 по 2004 год.
Венгры завершили групповой этап с 3 очками и на третьем месте. У них сохранились неплохие шансы попасть в 1/8 финала как одной из четырех команд с третьих мест, но помеху может создать отрицательная разность мячей (2-5).
А вот шотландцы с одним очком оказались худшими в квартете и завершили выступления. Последний раз шотландцы выигрывали на топ-турнирах в 1996 году – на групповом этапе ЕВРО у Швейцарии (1:0).
Шотландия ни разу на крупных турнирах не выходила из группы - ни на ЧЕ (4 попытки), ни на ЧМ (8 попыток). Ближе всего в плей-офф были в 1996 году: они стали третьими, пропустив вперед Нидерланды по дополнительным показателям (количество забитых голов).
Группа А
Итог
1. ГЕРМАНИЯ 3 2-1-0 8-2 7
2. ШВЕЙЦАРИЯ 3 1-2-0 5-3 5
3. Венгрия* 3 1-0-2 2-5 3
4. Шотландия 3 0-1-2 2-7 1
Швейцария - Германия 1:1 (1:0)
Голы: Ндойе 28 - Фюллькруг 90+2.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Ридер (Варгас, 65), Ндойе (Амдуни, 65), Эмболо (Дуа, 65).
Германия: Нойер, Рюдигер, Та (Шлоттербек, 61), Миттельштедт (Раум, 61), Кроос, Гюндоган, Андрих (Байер, 65), Виртц (Сане, 76), Киммих, Хавертц, Мусиала (Фюллькруг, 76).
Предупреждения: Ндойе (25), Та (38), Джака (67), Видмер (81).
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
23 июня. Франкфурт. Deutsche Bank Park. 46 685 зрителей.
Владение мячом: 38% - 62%
Удары (в створ): 4 (3) - 18 (3)
Угловые: 2-9
Фолы: 14-12
Передачи (точные): 339 (271) - 658 (593)
Шотандия - Венгрия 0:1 (0:0)
Гол: Чобот 90+10.
Шотландия: Ганн, Ралстон (Маклин, 83), Хэнли, Маккенна, Хендри, Робертсон (Морган, 89), Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 76), Мактоминей, Гилмор (Кристи, 83), Адамс (Шенкленд, 76).
Венгрия: Гулачи, Болла (Чобот, 86), Орбан, Ботка, Дардаи (Салаи, 74), Керкез (Надь, 86), Стайлз (Надь, 61), Шаллаи, Собослаи, Шафер, Варга (Адам, 74).
Предупреждения: Стайлз (18), Орбан (26), Шафер (44), Мактоминей (50), Кляйнхайслер (75), Чобот (90+11).
Судья: Факундо Тельо (Аргентина).
23 июня. Штутгарт. MHP Arena.
Владение мячом: 60% - 40%
Удары (в створ): 5 (1) - 14 (5)
Угловые: 2-6
Фолы: 16-13
Передачи (точные): 522 (452) - 354 (282)