Евро-2024. Удалось ли ФРГ вновь создать „летнюю сказку“?

„Это так по-немецки - всегда ориентироваться на прошлое, да и население Германии тоже не особо расположено к переменам, - считает драматург и писательница, автор книги о футболе Дагрун Хинце (Dagrun Hintze). - Но сейчас нам меньше всего нужно новое восторженное упоение и самолюбование. В 2006 году оно было прекрасно, но сейчас мы просто в другой ситуации, что тоже хорошо, и нужно смотреть на вещи реалистично. В 2024 году - речь больше о том, как здесь снова собрать людей“.