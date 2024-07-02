ЕВРО-2024: Роналду не забил пенальти, но Португалия одолела Словению в серии 11-метровых

Португалия подходила к плей-офф не в лучшем настроении. Команда досрочно обеспечила себе первое место в группе, но прервала победную серию из 12 матчей в квалификации и финальной части ЕВРО поражением от Грузии (0:2). До этой осечки у нее были победы над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).
Главная звезда португальцев 39-летний Криштиану Роналду впервые в карьере не забил ни одного гола на групповом этапе крупного турнира, хотя и часто бил по воротам. В матче с Грузией капитан требовал пенальти, но вместо этого судья выписал ему желтую карточку за неспортивное поведение, а в середине второго тайма он был заменен.
Словения во второй раз участвует на чемпионатах Европы, но пока не одержала ни одной победы. В 2000-м баланс был =2-1, а на нынешнем турнире - три ничьи (по 1:1 с Данией и Сербией и 0:0 с Англией), чего хватило для участия в 1/8 финала. Словенцы в своей группе набрали столько же очков, как и датчане (по 3), имели одинаковый баланс мячей (по 2-2), а оказались ниже только по большему количеству предупреждений. В итоге балканцы пролезли в плей-офф с третьего места - по разнице мячей опередили венгров (3 очка при разнице 2-5). Кстати, на двух ЕВРО серия ничьих словенцев достигла уже четырех игр.
Ранее между собой соперники играли всего однажды, причем недавно. В марте 2024-го в Любляне хозяева в товарищеской встрече обыграли португальцев со счетом 2:0.
Португальцы создали опасный момент уже на 4-й минуте. После прострела справа Роналду головой не дотянулся до мяча. Через 10 минут португальцы развили схожую фланговую атаку, снова последовал навес и вновь Роналду не хватило сантиметров, чтобы пробить головой. А за его спиной Фернандеш не успел замкнуть штангу. Вскоре Роналду еще раз оказался в центре внимания, когда упал у линии вратарской: итальянский судья Даниэле Орсато посчитал, что Дркушич не толкал форварда в спину.
По ходу первого тайма именно Роналду был главным действующим лицом на поле. Почти в каждой атаке партнеры искали впереди своего капитана, но словенские защитники совместными усилиями внимательно действовали против форварда-ветерана. Исполнил Роналду и штрафной, назначенный в 18-ти метрах по центру ворот: мяч обогнул „стенку“ пролетел над перекладиной. Впрочем, в данном случае Облак ждал подобного удара Роналду и контролировал ситуацию.
За первый тайм словенцы, выстроившие мощный оборонительный блок, считаное количество раз переходили центр поля и нанесли всего один удар в створ. Шешко сходу пробил издали - Кошта уверенно забрал мяч.
На 55-й минуте Португалия получила право на очередной штрафной. Роналду пробил сильно и по центру - Облак сыграл кулаками. А на исходе часа игры и Словении, наконец, удался контрвыпад. Шешко рванул с мячом от центра поля, оставил позади себя 41-летнего защитника Пепе, но завершающий удар откровенно не получился - несильно и куда-то в сторону углового флажка.
Во втором тайме словенцы не дали развернуться сопернику вблизи своих ворот, периодически отодвигая игру к центру. Португальцы так и не придумали способов взлома обороны, хотя и могли вырвать победу в основное время. На 89-й минуте Роналду на скорости получил мяч слева в штрафной и в касание пробил - Облак намертво зафиксировал мяч!
В общем, Словения и четвертый матч подряд на этом ЕВРО завершила вничью в основное время.
В первом тайме дополнительного времени сборная Словении продолжала успешно гнуть свою линию: много борьбы при эшелонированной обороне. Для Португалии этот матч словно стал продолжением игры против грузин: ставка на Роналду не сработала, а другого завершителя атак не нашлось.
Развязка могла наступить на 102-й минуте. Диогу Жота ринулся в проход по центру, оказался в окружении четверых, наткнулся на Дркушича при попытке обводки и упал на газон - пенальти. К „точке“ отправился Роналду и проиграл дуэль Облаку. Вратарь разгадал намерения форварда и в красивом прыжке парировал удар! В перерыве между таймами Роналду плакал, а партнеры его утешали.
Свой супермомент упустили и словенцы. На 115-й минуте Пепе ошибся в передаче и Шешко вышел один на один с вратарем. Нападающий бесхитростно пробил низом - кипер в отличной растяжке отбил мяч ногой! К тому времени главный тренер сборной Словении Матьяж Кек досматривал матч с трибуны - ему была показана красная карточка.
1/8 финала
Португалия - Словения 0:0, 3:0 - по пенальти
Серия пенальти: Иличич - 0:0 (вратарь). Роналду - 1:0. Балковец - 1:0 (вратарь). Фернандеш - 2:0. Вербич - 2:0 (вратарь). Бернарду Силва - 3:0.
На 105-й минуте Роналду не реализовал пенальти (вратарь).
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
1 июля. Франкфурт. Deutsche Bank Park.