"Это будет лучшее ралли за многие годы!". Утвержден календарь Чемпионата мира-2025, одним из этапов которого станет Delfi Rally Estonia

Директор Delfi Rally Estonia Урмо Аава : "Уровень эстонского раллийного спорт а сейчас очень высок, и мы очень рады, что Оттю [Тянаку] и Мартину [Ярвеоя] в спину дышат уже несколько молодых эстонских гонщиков. В этом году мы наблюдаем сильный рост нового поколения, очень хорошую скорость показали Георг Линнамяэ и Роберт Вирвес , и, конечно же, Ромет Юргенсон , Яспар Вахер , Патрик Энок и Йоозеп-Ральф Ныгене. Если молодежь будет совершенствоваться так и дальше, то будущее ралли будет блестящим, а соревнования внутри страны между эстонскими спортсменами будут проходить совсем по-другому, и это позволит привлечь в аудиторию больше молодых людей.

Этап Чемпионата мира по ралли этого года в соседней Латвии также показал, что там очень высокий уровень организации и отличные трассы, их национальный герой Мартиньш Сескс показал своей публике очень хороший результат и доказал, что если давать шанс молодым людям, то их развитие будет очень стремительным. Местный гонщик и высокий уровень организации, безусловно, дадут большой импульс развитию ралли в Латвии, а это значит, что количество зрителей в будущем может удвоиться, и я верю, что мы увидим это уже в следующем году на WRC Delfi Rally Estonia.