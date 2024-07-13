Что надо знать о финале ЕВРО-2024 между Испанией и Англией?

С 1985 года на „Олимпиаштадионе“, который является домом для берлинской „Герты“, проходят финалы Кубка Германии. Арена принимала немало больших матчей, в том числе - в ее новейшей истории - финал чемпионата мира 2006 года, в котором Италия обыграла Францию, а также финал Лиги чемпионов-2015, завершившийся победой „Барселоны“ над „Ювентусом“.
Помимо финала ЕВРО-2024, на этом стадионе также прошли три матча группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
Финал ЕВРО впервые пройдет на этом берлинском стадионе. ФРГ провела чемпионат Европы 1988 года, но тогда решающий матч принимал Мюнхен, где Нидерланды обыграли СССР со счетом 2:0.
Кто сыграет в финале ЕВРО?
В первом полуфинале в Мюнхене Испания победила Франция со счетом 2:1 и теперь сыграет в своем пятом финале ЕВРО. Чемпионы Европы 1964, 2008 и 2012 годов уступили в финале лишь раз - сборной Франции в 1984 году.
Вторым финалистом стала сборная Англии, обыгравшая в Дортмунде со счетом 2:1 голландскую команду. На ЕВРО-2020 англичане впервые сыграли в финале и уступили по пенальти Италии.
Кто будет судить финал ЕВРО?
Судейский комитет УЕФА объявил, что главным арбитром финала будет француз Франсуа Летесье.
На этом ЕВРО арбитр отсудил три встречи: матчи группового этапа Дания - Сербия и Хорватия - Албания и матч 1/8 финала Испания - Грузия. Также он выполнял функции четвертого рефери на матче открытия Германия - Шотландия.
35-летний Летексье – самый молодой арбитр в истории финалов чемпионата Европы. В истории чемпионатов мира и Европы в более молодом возрасте – 29 лет – финальный матч судил лишь швед Иван Эклинд на чемпионате мира 1934 года.
Французский рефери получил международную категорию ФИФА в 2017 году и с тех пор отработал 65 матчей турниров под эгидой УЕФА. В карьере Летексье пока всего в 13 матчей Лиги чемпионов, при этом самой поздней стадией турнира, на которой он работал, был четвертьфинал (на финал ЛЧ-2024 поехал в качестве четвертого рефери).
Француз отсудил 157 матчей в Лиге 1, в прошлом сезоне отработал на 10 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2023 году француз был главным арбитром на матче за Суперкубок УЕФА между „Манчестер Сити“ и „Севильей“.
Помогать в финале Летесье будут французские ассистенты Сириль Мюнье и Меди Рамуни, роль четвертого рефери доверили поляку Шимону Марциняку. Видеопомощником будет Жером Бризар (Франция), ассистентами видеопомощника выступят Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия). Наконец, резервным ассистентом рефери назначен Томаш Листкевич (Польша).
Официальный мяч финала
Ранее adidas представил мяч FUSSBALLLIEBE FINALE на полуфиналы и финал ЕВРО-2024.
В мяче обновились памятные визуальные элементы мяча группового этапа: черные формы крыльев подчеркнуты яркими краями, изгибами и точками, выполненными в черном, красном и золотом цветах Германии.
Белая основа заменена на серебристую, символизирующую цвет награды. Серебристый мяч специально разработан так, чтобы он выделялся на поле, но при этом не отражал свет.
FUSSBALLIEBE FINALE - первый официальный мяч финала чемпионата Европы с применением технологии Connected Ball, которая в режиме реального времени передает данные о мяче судьям VAR. Технология также обеспечивает измерение игровых данных, включая скорость мяча, вращение и расстояние до ворот.
Внешняя оболочка мяча поддерживается CTR-CORE - ядром, которое обеспечивает точное, стабильное и быстрое движение мяча с максимальным сохранением его формы, а полиуретановая оболочка PRECISIONSHELL, состоящая из 20 панелей, обеспечивает высокие показатели аэродинамики.
Кто лидирует по числу участий и побед в финалах ЕВРО?
Германия и Испания - самые успешные команды в истории чемпионатов Европы: у каждой из них по три триумфа. Немцы играли в шести финалах; никакая другая сборная не делала этого чаще четырех раз. На ЕВРО-2024 испанцы сыграют в финале в пятый раз.
Побеждали ли хозяева турнира в финалах ЕВРО?
Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984) брали золото чемпионата Европы в качестве хозяев финальной стадии. Португалия (2004), Франция (2016) и Англия (2020) проигрывали финалы в родных стенах. На ЕВРО-2024 сборная Германии проиграла в четвертьфинале Испании.
Кто добыл рекордную победу в финале ЕВРО?
Испания, разгромившая Италию 4:0 в финале ЕВРО-2012 в Киеве.
Какой финал был самым результативным?
В двух финалах ЕВРО было забито четыре гола: Испания обыграла Италию со счетом 4:0 в 2012 году в Киеве, а решающий матч ЧЕ-1976 между ФРГ и Чехословакией в Белграде закончился со счетом 2:2 после дополнительного времени и победой чехословаков 5:3 в серии пенальти.
Кто выигрывал финалы Лиги чемпионов УЕФА и ЕВРО в одном году?
Десять футболистов играли в победных финалах главного еврокубка и чемпионата Европы в рамках одного года:
1964: Луис Суарес („Интер“ и сборная Испании)
1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Берри ван Арле, Джералд Ваненбург (ПСВ и сборная Нидерландов)
2012: Фернандо Торрес, Хуан Мата („Челси“ и сборная Испании)
2016: Криштиану Роналду, Пепе („Реал“ и сборная Португалии)
2020: Жоржиньо („Челси“ и сборная Италии)
Кто играл в двух и более финалах ЕВРО?
В общей сложности 40 футболистов играли в двух финалах. Леонардо Бонуччи и Джорджио Кьеллини вошли в этот список последними, сыграв против Англии в финале ЕВРО-2020. Оба выступали за Италию против Испании в 2012 году. Криштиану Роналду в 2016-м установил рекорд, сыграв во втором финале через 12 лет после первого (2004 и 2016).
Никто не забивал больше, чем в двух финалах ЕВРО. Фернандо Торрес - единственный игрок, отличившийся в двух финалах (2008, 2012). Берти Фогтс - единственный, кто выиграл ЕВРО как игрок и тренер (ФРГ 1972, Германия 1996). Правда, в финале ЧЕ-1972 он на поле не выходил.
Где проходили финалы чемпионатов Европы?
Финалы предыдущих розыгрышей прошли на 13 стадионах в 12 государствах. Финал ЕВРО-2020 был 16-м по счету.
1960: „Парк-де-Пренс“, Париж (Франция)
1964: „Сантьяго Бернабеу“, Мадрид (Испания)
1968: „Олимпико“, Рим (Италия)
1972: „Руа Бодуэн“, Брюссель (Бельгия)
1976: „Црвена Звезда“, Белград (Югославия)
1980: „Олимпико“, Рим (Италия)
1984: „Парк-де-Пренс“, Париж (Франция)
1988: „Олимпиаштадион“, Мюнхен (ФРГ)
1992: „Уллеви“, Гетеборг (Швеция)
1996: „Уэмбли“, Лондон (Англия)
2000: „Фейеноорд“, Роттердам (Нидерланды)
2004: „Эштадиу ду Бенфика“, Лиссабон (Португалия)
2008: „Эрнст Хаппель“, Вена (Австрия)
2012: „Олимпийский“, Киев (Украина)
2016: „Стад-де-Франс“, Сен-Дени (Франция)
2021: „Уэмбли“, Лондон (Англия)