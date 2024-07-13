Что надо знать о финале ЕВРО-2024 между Испанией и Англией?

Французский рефери получил международную категорию ФИФА в 2017 году и с тех пор отработал 65 матчей турниров под эгидой УЕФА. В карьере Летексье пока всего в 13 матчей Лиги чемпионов, при этом самой поздней стадией турнира, на которой он работал, был четвертьфинал (на финал ЛЧ-2024 поехал в качестве четвертого рефери).