Англия в полуфинале ЕВРО на 91-й минуте вырвала победу над Нидерландами

Во второй раз за пять лет команды встречаются в полуфинале. В прошлый раз это было в Лиге наций в 2019 году, когда Нидерланды одержали победу со счетом 3:1 после дополнительного времени.

Ход матча

В целом первый тайм прошел с заметным преимуществом англичан. Он активно шли в прессинг на чужой половине поля и имели несколько отличных моментов для взятия ворот. Забить удалось всего однажды - с 11-метрового, назначенного за „накладку“ Думфриса сразу после удара Кейна. Тут в дело вмешался VAR. Видео-просмотр убедил немецкого арбитра Феликса Цвайера в том, что было нарушение правил со стороны голландца. Сам же пострадавший и исполнил пенальти. Кейн пробил точно в „шестерку“ - Вербрюгген угадал направление, но слишком сильным был удар. Так на 18-й минуте счет стал 1:1.