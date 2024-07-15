Англия не берет титулов 58 лет, у Кейна и Саутгейта - ни одного трофея в карьере

30-летний Харри Кейн за свою карьеру пока не выиграл ни одного турнира. В составе сборной Англии он дважды проигрывал в финалах ЧЕ, а на клубом уровне тоже не добирался до трофеев. Вместе с лондонским „Тоттенхэмом“ он уступал в финале Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды). Прошлый сезон он провел в мюнхенской „Баварии“, но и клуб впервые за много лет остался без наград - рано вылетел из Кубка Германии, выбыл в полуфинале Лиги чемпионов и финишировал лишь третьим в бундеслиге. При этом Кейн с 38 голами стал лучшим бомбардиром лиги.