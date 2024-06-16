Албания забила Италии на 24-й секунде, но проиграла

Сборная Албании в матче ЕВРО-2024 против Италии (1:2) открыла счет уже на 24-й секунде - это самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Прежнее достижение держалось 20 лет и принадлежало россиянину Дмитрию Кириченко.