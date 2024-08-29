Спорт в мире

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RUS Delfi
В Париже открылись летние Паралимпийские игры
блистала и литовская делегация
RUS Delfi
Парижская Олимпиада в цифрах: 31 мировой рекорд и лучшие атлеты по медалям
RUS Delfi
XXXIII летние Олимпийские игры в Париже завершены
RUS Delfi
Олимпиада: мировой рекорд на 400 м с/б и бронза больного ковидом Лайлса. Все медали дня и общий зачет на 8 августа
RUS Delfi
Олимпиада в Париже, 12-й день. Золото Украины, обидное серебро Литвы
RUS Delfi
Олимпиада в Париже, 11-й день. Два золота разыграли на Таити; США — в футбольном финале
RUS Delfi
Олимпийские игры в Париже, 10-й день: мировой рекорд "нового Бубки" и бронза литовских баскетболистов
RUS Delfi
Президент и премьер Литвы поздравили литовских баскетболистов 3х3 с бронзой: они это сделали!
RUS Delfi
Олимпийские игры в Париже, 9-й день: "Золотой шлем" Джоковича, второе золото Украины и снова грязная Сена
RUS Delfi
Триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене
RUS Delfi
Латвийские баскетболисты продолжают двигаться к бронзе: разгромили сборную Китая в олимпийском Париже
RUS Delfi
"Это будет лучшее ралли за многие годы!". Утвержден календарь Чемпионата мира-2025, одним из этапов которого станет Delfi Rally Estonia
Первые 3000 билетов продаются с большой скидкой!
RUS Delfi
В олимпийской сборной Нидерландов есть осужденный насильник. Почему его туда включили и как на это реагируют?
RUS Delfi
Организаторы ОИ-2024 извинились за церемонию открытия, а МОК удалил ролики с YouTube
RUS Delfi
Главное на Олимпиаде в Париже за выходные: возвращение Байлз, первый триумф французов и слишком грязная Сена
RUS Delfi
Комментатора Eurosport убрали с эфира на Олимпиаде за сексистскую шутку
RUS Delfi
Первыми чемпионами Олимпиады-2024 стали китайские стрелки из винтовки
RUS Delfi
МОК извинился за то, что на открытии Олимпиады представил Южную Корею как Северную
RUS Delfi
ФОТО. В Париже состоялось торжественное открытие XXXIII летних Олимпийских игр
RUS Delfi
ВИДЕО. Топ-10 самых красивых голов ЕВРО-2024, гол Ямаля - лучший
RUS Delfi
Англия не берет титулов 58 лет, у Кейна и Саутгейта - ни одного трофея в карьере
RUS Delfi
Сборная Испании победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы
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RUS Delfi
Что надо знать о финале ЕВРО-2024 между Испанией и Англией?
RUS Delfi
Евро-2024. Удалось ли ФРГ вновь создать „летнюю сказку“?
RUS Delfi
Футбольный вундеркинд, которого купал Месси. Кто такой Ламин Ямаль — самый молодой в истории автор гола на ЧЕ?
RUS Delfi
ВИДЕО. Самые красивые голы двух полуфиналов на ЕВРО-2024
RUS Delfi
Англия в полуфинале ЕВРО на 91-й минуте вырвала победу над Нидерландами
RUS Delfi
Сегодня на ЕВРО пройдет второй полуфинал - Нидерланды против Англии
RUS Delfi
Испания одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом ЕВРО
RUS Delfi
Первый полуфинал ЕВРО-2024: капитана испанцев травят, Гризманна могут посадить в запас
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