Врачи и юристы предупреждают в связи с излюбленными процедурами: возможно, придется обращаться в суд

„Могу сказать, что мы заметили - у прооперированных за границей пациентов чаще бывают осложнения, потом эти люди обращаются к местным врачам. Очень важно проверить, есть ли у клиники сертификат, есть ли у хирурга необходимая квалификация в сфере пластической, эстетической и реконструктивной хирургии, исследовать страну, ее систему здравоохранения и юридические стандарты, запланировать необходимый срок пребывания в стране для послеоперационного контроля, восстановления“, – сказал специалист.