Врачи и юристы предупреждают в связи с излюбленными процедурами: возможно, придется обращаться в суд

Одно из самых популярных направлений - Турция. Согласно информации Минздрава Турции, в 2024 году в страну приезжали больше 2 млн. медицинских туристов. Среди них – испанцы, которые полюбили операции по пересадке волос, ринопластику и разные процедуры по формированию тела. Литовцы ездят в Турцию и лечить зубы.
Юрист Одонтологической палаты Литвы Витауте Тарасявичене обратила внимание на то, что пациенты ездят в Турцию не только за эстетическими услугами, они ставят там имплантаты, ездят на протезирование зубов, лечат их. Однако собеседница заметила, что важно учитывать возможные осложнения после таких процедур.
„При предоставлении хирургических услуг возможны разные осложнения, устранение их последствий - ответственность того, кто предоставил услугу. Однако осложнения возникают после выполнения процедуры, т.е., когда человек уже вернулся в Литву. Обычно он не едет в Турцию повторно, а идет за помощью к врачам в Литве“, – заметила собеседница.
О возможных рисках говорит и президент Литовского общества пластической хирургии профессор Ритис Римдейка, отмечая, что эта проблема особенно актуальна, когда услуга получена не в Евросоюзе.
„Риск осложнений может возникнуть и из-за перелета на самолете или при отсутствии доступных услуг, необходимых после операции. Поэтому стандарты медицинских услуг в стране, где делают операции или процедуру должны быть очень высокими. В Литве стандарты сохраняют, это контролирует Служба аккредитации и другие ведомства. За пределами ЕС в силу более низких стандартов риск осложнений после процедур бывает выше“, – сказал врач.
В Испании врачам все чаще приходится оказывать помощь медицинским туристам, получившим некачественные услуги за границей, поэтому президент Испанской ассоциации пластической хирургии Аранзазу Перес Пласа акцентирует, что важно выбирать страну и клинику.
„Могу сказать, что мы заметили - у прооперированных за границей пациентов чаще бывают осложнения, потом эти люди обращаются к местным врачам. Очень важно проверить, есть ли у клиники сертификат, есть ли у хирурга необходимая квалификация в сфере пластической, эстетической и реконструктивной хирургии, исследовать страну, ее систему здравоохранения и юридические стандарты, запланировать необходимый срок пребывания в стране для послеоперационного контроля, восстановления“, – сказал специалист.
Пациент может требовать смены договора
Специалист в сфере медицинского права, адвокат Арвидас Аранаускас отметил, что очень важно читать договор с действующей за границей, условия, а иногда не боятся требовать внести в него дополнительные пункты.
„В Кодексе гражданского судопроизводства утвержден единый принцип – иск подается по месту нахождения ответчика, поэтому, если человек захочет присудить возмещение ущерба, то ему придется обращаться в суд той страны, где находилась клиника“, – сказал собеседник.
По его словам, это непросто, поэтому лучше попытаться сразу сделать так, чтобы разбирательство, если потребуется, проходило в стране пациента, однако сам пациент должен потребовать внести такой пункт в договор.
По словам Тарасявичене, большая часть ответственности ложится на самого пациента, поэтому нужна подготовка.
„Очень важно поинтересоваться, кто будет предоставлять услуги, какое образование у врача-одонтолога, опыт и т.д. Надо обратить внимание на то, что услуги иногда стоят очень недорого“,– заметила специалист.
Арлаускас обратил внимание на то, что в случае осложнения судебное разбирательство может быть сложным и долгим, дорогим, поэтому он рекомендует сначала обратиться в клинику, где предоставляли услуги.
„Перед тем как обратиться в суд, рекомендуем предъявить претензию клинике, которая предоставляла услугу, в претензии ясно изложить, какие услуги были некачественными. В некоторых случаях клиники после получения такой претензии решают сами предложить компенсацию морального ущерба или вернуть деньги за некачественную услугу, предложить скидки на услуги и т.д.“,– сказал юрист.