Уму непостижимая жестокость в Болгарии вызвала волну протестов: требуют ужесточить наказание

„Обвинения просто невероятные. На видео видно, как над животными издеваются, их убивают, часами калечат, животные терпят невыносимые мучения. Предполагается, что речь идет о таком фетише, как ктиноидния (сексуальное влечение к живодёрству, возбуждение от издевательства над животными). Эти десйтвия снимали на видео и за деньги продавали иностранцам“, – сообщает организация.

„Подозреваемая была задержана по подозрению в отмывании денег, организации преступной банды и жестокому обращению с животными. Задержан и ее сообщник“, – отмечает ВОЗЖ.

Болгарский портал Mediapool информирует, что после появления этой информации в крупных городах страны состоялись акции протестов, на которые пришли сотни людей.

„ВОЗЖ не может молчать перед лицом этого ужаса. Мы написали письмо министру юстиции Болгарии Георгию Георгиеву, в котором призвали защитить животных и ужесточить наказание за жестокое обращение с ними“, – заметила организация.

По данным ВОЗЖ, мужчина и женщина арендовали помещение в Софии, в котором и снимали экзекуции на видео. На записях были жестокие истязания животных, привязанных кошек переезжали транспортными средствами, топтали ботинками, пытали электрошоккером, резали мачете. Подозреваемые издевались над животными разных видов – морскими свинками, кроликами, котами, собаками, белыми мышами и др., жестоко убивали их.

Больше 160 организаций в открытом письме требуют от властей принять конкретные действия для пресечения жестокого обращения с животными. Неправительственные организации требуют гарантировать выполнение закона и усиления контроля, а также создать общественный совет при правительстве и реально „растормошить“ проекты законов на Национальной ассамблее.

Почти 200 000 жителей страны подписали петицию о максимальном наказании для подозреваемых и с требованием ужесточить наказания за жестокое обращение с животными.

Сейчас в УК Болгарии полагается такое наказание: 1-4 года лишения свободы и штраф до 5000 левов (2600 евро). Минюст предлагает повысить планку: 2-8 лет лишения свободы и штраф 10 000 левов (5100 евро).

За жестокое обращение с животными в Болгарии наказывают с 2011 г. До 2023 г. наказание было минимальным – до 3 лет лишения свободы, поэтому в некоторых случаях людям назначали более мягко наказание, зачастую штраф.

Министр сказал, что это „ответ на беспрецедентную жестокость, против бизнеса, построенного на садизме над животными“.

„Когда думаешь о стране, в которой тысячи выйдут на улицу в защиту животных, меньше всего думаешь, что такое возможно в Болгарии. Но то, что сейчас там происходит - поразительно“, – сказала она.

„Болгары протестуют и пишут политикам, поскольку по действующим законам эти два садиста, могут получить максимум 8 лет тюрьмы. Людям это кажется неадекватным. Я с ними согласна, такие люди не должны жить на воле“, – писала она.

Вайткявичюте обратила внимание на то, что в Литве за такое преступление людей даже не посадили бы в тюрьму.