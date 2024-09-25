Студенты, разрывающиеся между учебой и работой, сталкиваются с вызовами во всей Европе

Представители вузов однозначно уверяют – лучше если студент не работает хотя бы на первом курсе. Проректор университета им. Витаутаса Великого Симона Пилкене заметила, что в университете учеба проходит по концепции Artes Liberales, т.е. студент сам проектирует план учебы, но дополнительные возможности для получения компетентности, учеба по обмену в вузах партнеров за границей, учеба в академии предпринимателей и др. повышают конкурентоспособность будущего выпускника вуза и создают условия для успешной карьеры. Если студент работает, у него не будет времени на получение этих бонусов.