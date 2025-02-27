Секторы проживания и общепита генерируют больше всего пищевых отходов? Сколько продуктов уходит в контейнеры

Ситуация не радует и во всей Европе. К примеру, в Испании подсчитали, что в секторе гостиниц и ресторанов ежегодно генерируют 14% всех продовольственных отходов. Поэтому убытки сектора ежегодно составляют 200 млн. евро. По данным издания El Confidencial, к проблеме относятся серьезно, поэтому был принят закон о превенции выбрасывания еды и убытков, его цель - до 2030 г. наполовину уменьшить количество выбрасываемого мусора. В закон включили меры побуждения к перераспределению продуктов, наказания за выбрасывание продуктов, которого можно было избежать. Отмечают, что много продуктов выбрасывают потому, что персонал не может должным образом перераспределить или переработать оставшиеся продукты.
В Австрии в процентном соотношении выбрасывают похожее количество продуктов как и в Испании. Это около 10%, в секторе гостиниц и ресторанов это 50 000 тонн в год. В 2023 г. отчасти был изменен закон о сортировке отходов, поэтому в сфере розничной торговли компании должны готовить отчеты. С тех пор каждый квартал Министерство природы и охраны климата получает отчеты о выбрасываемых и пожертвованных продуктах. К сожалению, не учли проблематику сектора проживания и ресторанов и не включили их в число компаний, которые должны предоставлять такие данные.
Нет долгосрочного сотрудничества
Пресс-секретарь „Продовольственного банка“ Мигле Петроните сказала, что организация за год спасла от выбрасывания 6700 тонн продуктов, однако получаемые из сектора гостиниц и ресторанов продукты не составляют и 1% от этого количества.
„Нельзя сказать, что мы совсем не сотрудничаем с этим сектором, просто нет постоянных контактов. Чаще всего мы получаем оставшиеся продукты с действующим сроком годности, иногда после праздников к нам обращаются и передают остатки готовых блюд или ингредиентов“, – сказала Петроните.
Она обратила внимание на то, что были попытки наладить контакт между сектором общепита и нуждающимися, но они не были успешными.
„Несколько лет назад у нас была платформа, созданная специально для этого сектора, там гостиницы и рестораны могли регистрировать остатки, наша команда связывалась с ними и забирала продукты. Обычно это были гарниры – ведра пюре или салатов, иногда супы. Мы развозили эту еду в столовые или организации пенсионеров. Проект не пользовался популярностью, в нем участвовало несколько заведений, которые специализировались на обедах дня. С одной стороны, у нас не было достаточно ресурсов для популяризации проекта, с другой – мы столкнулись, вероятно, со стигматизацией со стороны гостиниц и ресторанов. Многие говорили, что еда у них не остается“, – сказала собеседница.
Опыт зарубежных коллег в этой сфере более успешный. Журналист Андреас Данцер из Австрии в интервью на портале Der Standard рассказал, как действуют такие инициативы в их стране. В них участвуют известные сети гостиниц: Sofitel, Pentahotel, Park Hyatt, Mercure и Accor. Созданы специальные платформы, например, TooGoodToGo или Tafel Austria, на которых компании могут регистрироваться и жертвовать остатки еды. Только в 2023 г. одна из этих инициатив спасла 1000 тонн пищи от утилизации.
Чаще перерабатывают, чем жертвуют
Самый большой санаторий в Литве Eglės Sanatorija обычно предлагает клиентам пакеты „все включено“, а на своем сайте акцентирует доступность еды в любое время суток. На вопрос, как им удается координировать количество еды, его представители признали – сложно, но пытаются сохранять сознательность.
„Мы занимаемся превенцией, чтобы отходов было как можно меньше – нанимаем технологов, которые оптимизируют меню, подсчитывают количество, составляют прогнозы и т.д. Клиентам мы предлагаем все больше вегетарианских блюд, веганских. Большую часть продуктов покупаем у местных фермеров и поставщиков, такая продукция более свежая, ее реже выбрасываем“, – сказала представитель санатория Аудроне Моцкене.
По ее словам, практика жертвования еды не осуществляется, но остатки перерабатывают.
„Мы передаем остатки на утилизацию – из них производят компост, а получаемый в процессе производства компоста газ используют для производства электричества и теплоэнергии, масло и жиры используют для производства биотоплива“, – сказала собеседница.
Побуждают искать решения
По словам Петроните, возможность жертвования есть, но необходимо взаимопонимание, „Продовольственный банк“ оценивает разные инициативы гибко и позитивно.
„Сотрудничество между „Продовольственным банком“ и сектором общепита возможно и даже приветствуется. Если раньше нам приходилось доставлять остатки пищи в другие благотворительные организации, то сейчас мы сами можем их раздавать. В Клайпеде, Таураге - через благотворительные столовые, в Вильнюсе - через специальную кухню, где готовят еду нуждающимся. Кроме того, у нас есть 41 магазин, в котором нуждающиеся могут получить продукты. Нет сомнений в том, что пища из сектора оздоровительных услуг заинтересовала бы людей и стала бы для них спасением“, – сказала собеседница.