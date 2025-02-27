Секторы проживания и общепита генерируют больше всего пищевых отходов? Сколько продуктов уходит в контейнеры

„Нельзя сказать, что мы совсем не сотрудничаем с этим сектором, просто нет постоянных контактов. Чаще всего мы получаем оставшиеся продукты с действующим сроком годности, иногда после праздников к нам обращаются и передают остатки готовых блюд или ингредиентов“, – сказала Петроните.

„Несколько лет назад у нас была платформа, созданная специально для этого сектора, там гостиницы и рестораны могли регистрировать остатки, наша команда связывалась с ними и забирала продукты. Обычно это были гарниры – ведра пюре или салатов, иногда супы. Мы развозили эту еду в столовые или организации пенсионеров. Проект не пользовался популярностью, в нем участвовало несколько заведений, которые специализировались на обедах дня. С одной стороны, у нас не было достаточно ресурсов для популяризации проекта, с другой – мы столкнулись, вероятно, со стигматизацией со стороны гостиниц и ресторанов. Многие говорили, что еда у них не остается“, – сказала собеседница.