Пока в Литве за превышение скорости назначают штрафы, Австрия решает проблему в корне

По данным австрийского портала Der Standard, с этого года в стране учреждения власти могут конфисковать автомобили, которые превышают скорость в городах больше чем на 80 км/ч, а на магистралях - больше чем на 90 км/ч. Если водители уже попадались на превышении скорости, то конфисковать авто могут за превышение скорости на 60км/ч и больше в городе и на 70 км/ч и больше за городом. С момента введения этого порядка в стране уже конфисковано 130 автомобилей, один из них уже продан с аукциона, другие еще ждут своей очереди.
Согласно подсчетам, в Литве причиной примерно половины ДТП является небезопасная скорость, однако за превышение скорости автомобили не конфискуют. За превышение скорости больше чем на 50 км/ч грозит не только штраф в размере 450-550 евро, но и лишение прав на 1-6 месяцев, а если у человека нет прав - штраф составляет 450-700 евро. Если скорость превышает водитель автомобиля, который весит больше 3,5 т и рассчитанный больше чем на 9 мест или у водителя нет водительских прав, то автомобиль может быть конфискован на 1/1,5 года. Чтобы был конфискован автомобиль, превышение скорости должно быть на 50 км/ч.
В Чехии действует сложная система
Журналист Петр Едличка из чешского портала Denik Referendum заметил, что в их стране ужесточение наказания за превышение скорости не рассматривают. В Чехии, как и в Литве, за превышение скорости на 40-50 км/ч лишают прав, но не автомобиля.
По его словам, основная причина, по которой не ужесточают наказание - это сложная система оценки степени тяжести превышения скорости и назначаемого наказания. Там есть 8 степеней тяжести этого нарушения – четыре на дорогах муниципалитетов и еще четыре за пределами муниципалитетов. За каждый из них полагается отдельное наказание. Мало того, в этой стране размер штрафа еще зависит от того, признал ли водитель нарушение или хочет, чтобы было заведено административное дело. Также штраф зависит от того, как часто человек нарушает ПДД.
Из-за превышения скорости гибнет каждый пятый испанец
В Испании превышение скорости регулирует Dirección General de Tráfico (DGT). Именно превышение скорости - одна из наиболее частых причин гибели людей на дорогах этой страны. В 2023 г. в Испании было зарегистрировано больше 200 ДТП с летальным исходом, которые произошло из-за превышения скорости.
По данным издания El Confidencial, ограничения скорости в этой стране зависят от типа дороги: на магистралях и дорогах с двумя полосами допустимая скорость составляет 120 км/ч, на обычных дорогах – 90 км/ч. На отдельных участках магистральных дорог допускается скорость до 150 км/ч.
Однако сейчас в Испании говорят о снижении скорости в городах, чтобы повысить безопасность пешеходов и велосипедистов.
Смелость испаряется только после ДТП
Финансовые взыскания и лишение прав не пугают лихачей, а проблема эта намного глубже, ведь немногие превышающие скорость задумываются о последствиях. Эксперт в сфере безопасного движения Артурас Пакенас сказал, что каждый водитель должен осознать математику безопасного движения.
„Если скорость увеличивается в два раза – тормозной путь увеличивается в 4 раза. Если что-то случается, даже небольшое превышение скорости значительно сказывается на тормозном пути и наших возможностях управления автомобилем“, – сказал эксперт.
Между тем представитель страховой компании Ergo Раймондас Беляускас обратил внимание на то, что в случае ДТП немногие водители признают, что они превысили скорость.
„Факт превышения скорости можно понять по механике ДТП. Предполагается, что не учитывались погодные условия, состояние дороги. Точно сказать, сколько ДТП происходит из-за превышения скорости я не могу, но, похоже, часть таких ДТП большая“, – сказал собеседник.