YouTube де-факто заблокирован в РФ. Трафик видеохостинга снизился до 20%

Как власти объясняют неполадки в работе YouTube?

19 декабря, во время совмещенных „прямой линии“ и большой пресс-конференции Путина блогер Влад Бумага (активно сотрудничающий с платформой „VK Видео“) спросил у президента, зачем в России блокировать YouTube, если российские видеоплощадки и без того конкурентны. Путин не стал прямо отвечать на его вопрос и снова объяснил ограничения в работе сервиса износом оборудования, а также тем, что Google и YouTube „нарушают российские законы“.