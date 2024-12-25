Якутского шамана Габышева перевели в стационар общего типа

В марте 2019 года Александр Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8000 километров из Якутии в Москву, чтобы „восстановить народовластие“ и провести там „обряд изгнания Путина“. В общей сложности „поход“ должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года против Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он был вынужден прервать свой поход.