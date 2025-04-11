"Выпущен в место, которое было свободой". Соцсети о Михаиле Ефремове

В среду Ефремов приехал в Москву, у подъезда своего дома он сказал журналистам, что плохо себя чувствует и не может отвечать на вопросы. На суде по УДО актер заявил, что решил „исключить алкоголь из своей жизни“ и никогда больше не сядет за руль. Также, Ефремов сказал, что „тоскует по профессии“ и хочет приносить пользу обществу.
Люди, лично знакомые с актером, поздравляют его с освобождением и желают восстановить здоровье, – по словам адвоката, Ефремов испытывает проблемы с легкими.
Миша Ефремов вышел на свободу. И слава богу. Хочу пожелать ему скорейшего физического и морального восстановления, долгой жизни, и трезвой головы.
Очень рад, что Миша Ефремов, друг моего детства (мы с ним познакомились в одной группе детского сада, когда нам было лет по 5, наверное), выйдет на свободу.
Эти годы за решеткой он вынес, из пыточных условий российского заключения выходит живым. Это уже немало.
Теперь нужно, чтобы он вынес жизнь на воле. Или на том, что ему подложат обстоятельства в качестве жизни на воле. Я думаю, сейчас будет много искушений, сейчас найдется много желающих употребить его на самые разные, в том числе и на самые подлые нужды.
Желаю Мише устоять. И найти себе верное место в новом времени и в новом мире, в который он сейчас попадет, и который во многом ему не знаком. Это будет трудно, страшно.
Если окажется, что я чем-то могу помочь ему, пусть даст знать.
Может быть когда-нибудь и увидимся.
Как и всем, Ефремову надлежит сделать выбор: либо служить русскому фашизму, либо плюнуть ему в лицо.
Если артист вписывается в культурный пейзаж путинской РФ, то автоматически переходит в разряд обычного дерьма, уровнявшись с богомоловыми и прочими волочковыми.
В этом случае Миша становится таким же соучастником геноцида, оккупации и массовых убийств, как и прочие артисты „русского мира“.
Если же он решит сохранить достоинство и разум, то ему предстоит либо бежать, либо стать очередной жертвой путинских урукхаев.
УДО, по которому Ефремов выпущен - намек прозрачный. Режим очень нуждается в бывшем вольнодумце, переплавленном в лакеи.
Тюрьма, в которой он сидел, позволяла ему хранить молчание. Но теперь такой возможности у артиста больше нет.
Блогеры напоминают, что Россия 2025 года сильно отличается от России 2020 года.
Сегодня актёр Михаил Ефремов досрочно выпущен в то место, которое раньше называли свободой
Наверно было так: вышел, огляделся, посмотрел на этот дур-дом и подумал: Зря я поторопился! Надо было ещё пятилеточку-другую посидеть...
Бедолага - Михаил Ефремов после 4,5 лет из 8, вышел на свободу из колонии и прибыл в Москву.
Что далее - а далее посмотрим...
Немало и тех, кто продолжает видеть в актере исключительно убийцу.
Россияне! Михаил Ефремов выпущен на свободу и уже заводит мотор! Это опасней СВО и вашим женам не заплатят! Оставайтесь в жилищах, поднимайтесь на высоту!
Экс-актёр Михаил Ефремов 9 апреля этого года освобождён из тюрьмы в Белгородской области России по УДО и отправился в Москву по месту регистрации.
Об этом сообщил его адвокат.
В июне 2020 года пьяный в стельку артист устроил смертельное ДТП, за что получил 7.5 лет колонии.
Отсидел более половины срока ...
Убийца вышел, но убитого не вернёшь уже никогда.
Кто-то возвращается к дискуссии пятилетней давности о том, был ли приговор Ефремова связан с его гражданской позицией, в частности, с участием в оппозиционном проекте „Гражданин поэт“.
Я ничего не имею лично против Михаила Ефремова, кроме того, что он запойный алкоголик. И ладно дома бы себе квасил, за закрытыми дверями, так сел за руль пьяным и совершил дтп, в котором погиб человек.
Михаил Ефремов отпущен на свободу по УДО сегодня утром.
Ну что же, раз по закону, то на свободу с чистой совестью!
Но под публикацией Вестей сразу же нашлись комментаторы, которые не стесняясь написали, что это все подстроил „путинский гэбистский режим“ - это, конечно, результат русофобской политики Вестей.
Я ответила одному из них.
„Зря вы так. О том, что он запойный алкоголик, говорили все его коллеги, кто его знал. И я не сомневаюсь, что он был пьяным за рулём. И в первые минуты сказал - оплатим все. Думал, что сможет откупиться.
Потом вся „либеральная общественность“ начала просить за него, чтобы его не наказывали. Вы все думали, что его простят. А вот путинская власть не захотела, чтобы его простили, и поделом. Был убит человек, и это не было подстроено. Это алкоголик Ефремов сам сделал.
Ну и совпало.
Кое-кто из артистов откупился, но это когда хотя бы трезвый за рулём. А тут пьяный.
И не надо ля-ля.
Он свое заслужил.
Не думаю, чтобы вылечился от алкоголизма.
Но мешать работать по профессии ему не будут“.
Вышел Ефремов и отовсюду громкое шушуканье: присягнёт - не присягнёт; что и как скажет; продолжит ли борьбу; заявит ли позицию.
Дмитрий Быков окончательно спятил на далёких берегах: уверяет, что друга Ефремова подставили, что неспроста он сел в машину и помчался устраивать смертельное дтп; и неизвестно, кто с ним ещё был в джипе. Раньше в это играли только совсем уже нескучные шизофреники.
Однако постойте: когда вы успели записать Ефремова в оппозицию? Он прекрасный актёр и наверняка хороший, добрый оступившийся человек, он отлично играл в „Гражданине поэте“, но никогда не демонстрировал героизма „борца с режимом“. И слава богу - этих борцов развелось аки блох, сидят по заграницам и требуют от россиян срочно погибнуть или хотя бы медленно гнить в казематах за свои гранты.
Очень рад, что Ефремов вышел. Думаю, любой здравый человек с этим согласится, даже совсем не здравый адвокат, который его и посадил.
Надеюсь, Ефремов не займёт ничьей стороны. Увы, хороших сторон не осталось, есть только чувство собственного достоинства. Достаточно сегодня молча его хранить, чтобы не было потом мучительно больно.
Охранители уже переживают из-за предстоящих мифических гонораров Михаила Ефремова.
Убийца, алкоголик и наркоман Михаил Ефремов, отсидевший за убийство человека 4,5 года, уже „пристроен“. Его первый съёмочный день состоится в мае. Гонорар ему уже назначен - 2,5 млн ₽ за 1 съёмочный день!!!
Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов, к примеру, получают за 1 день съёмок 1,2 млн ₽!
Вы эти цифры себе представляете??? Миллион за 1 день??? Нагиеву?? …
Чиновники из минкульта, кстати, выбрали интересный пример для общества. Ефремов, активно выступавший против страны, активно оскорблявший народ и Президента, убивший в состоянии полного неадеквата, человека.. будет получать 2,5 млн ₽ за день!
Интересно, он со своих охренительных гонораров будет, как мы, скидываться на нужды СВО??
Наконец, некоторые блогеры предлагают оставить только что освободившегося из колонии актера в покое.
Миша Ефремов вышел по УДО. С тяжелым сердцем и хреновым самочувствием. И очутился в пока мало известной до подробностей стране. Потому что сажали его в малость иной, еще не опустившейся до дна.
Он говорит у ворот: не надо вопросов, мне плохо, потом. Ну, как же? Пропагандистам плевать, все равно лезут.
В головы обывателей не вмещается простая вещь: человек отсидел срок, у него останется судимость, но обвинять его дальше в том, что случилось бессмысленно. Сам себя казнит до сих пор: такое трудно отмолить.
Но Ефремов на свободе, и он талантлив до такой степени, что волноваться за него нечего: работа найдется.
А пока: всем жвачным парнокопытным из сети, всем радетелям за мораль... — которые считают, что убивать украинских детей ракетами можно, даже почетно, за это ничего не будет. За это даже могут быть цацки из Кремля. А об раздавленного несчастьем гениального русского актера можно вытирать ноги.
Ефремов не ровня вам, господа. Ефремову оклематься нужно, побыть с семьей или просто где-то оттянуться у моря, окружив себя вменяемыми людьми, не знаю.
Но зато я почти точно знаю, что у него вертится в голове после лагерных ворот — непереводимое русское слово: „Отъ*****сь!“.