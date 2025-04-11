"Выпущен в место, которое было свободой". Соцсети о Михаиле Ефремове

Очень рад, что Миша Ефремов, друг моего детства (мы с ним познакомились в одной группе детского сада, когда нам было лет по 5, наверное), выйдет на свободу.

Миша Ефремов вышел на свободу. И слава богу. Хочу пожелать ему скорейшего физического и морального восстановления, долгой жизни, и трезвой головы.

Люди, лично знакомые с актером, поздравляют его с освобождением и желают восстановить здоровье, – по словам адвоката, Ефремов испытывает проблемы с легкими.

В среду Ефремов приехал в Москву, у подъезда своего дома он сказал журналистам, что плохо себя чувствует и не может отвечать на вопросы. На суде по УДО актер заявил, что решил „исключить алкоголь из своей жизни“ и никогда больше не сядет за руль. Также, Ефремов сказал, что „тоскует по профессии“ и хочет приносить пользу обществу.

Как и всем, Ефремову надлежит сделать выбор: либо служить русскому фашизму, либо плюнуть ему в лицо.

Желаю Мише устоять. И найти себе верное место в новом времени и в новом мире, в который он сейчас попадет, и который во многом ему не знаком. Это будет трудно, страшно.

Теперь нужно, чтобы он вынес жизнь на воле. Или на том, что ему подложат обстоятельства в качестве жизни на воле. Я думаю, сейчас будет много искушений, сейчас найдется много желающих употребить его на самые разные, в том числе и на самые подлые нужды.

Эти годы за решеткой он вынес, из пыточных условий российского заключения выходит живым. Это уже немало.

Тюрьма, в которой он сидел, позволяла ему хранить молчание. Но теперь такой возможности у артиста больше нет.

Если же он решит сохранить достоинство и разум, то ему предстоит либо бежать, либо стать очередной жертвой путинских урукхаев.

В этом случае Миша становится таким же соучастником геноцида, оккупации и массовых убийств, как и прочие артисты „русского мира“.

Если артист вписывается в культурный пейзаж путинской РФ, то автоматически переходит в разряд обычного дерьма, уровнявшись с богомоловыми и прочими волочковыми.

Экс-актёр Михаил Ефремов 9 апреля этого года освобождён из тюрьмы в Белгородской области России по УДО и отправился в Москву по месту регистрации.

Россияне! Михаил Ефремов выпущен на свободу и уже заводит мотор! Это опасней СВО и вашим женам не заплатят! Оставайтесь в жилищах, поднимайтесь на высоту!

Бедолага - Михаил Ефремов после 4,5 лет из 8, вышел на свободу из колонии и прибыл в Москву.

Наверно было так: вышел, огляделся, посмотрел на этот дур-дом и подумал: Зря я поторопился! Надо было ещё пятилеточку-другую посидеть...

Ну что же, раз по закону, то на свободу с чистой совестью!

Я ничего не имею лично против Михаила Ефремова, кроме того, что он запойный алкоголик. И ладно дома бы себе квасил, за закрытыми дверями, так сел за руль пьяным и совершил дтп, в котором погиб человек.

Кто-то возвращается к дискуссии пятилетней давности о том, был ли приговор Ефремова связан с его гражданской позицией, в частности, с участием в оппозиционном проекте „Гражданин поэт“.

В июне 2020 года пьяный в стельку артист устроил смертельное ДТП, за что получил 7.5 лет колонии.

Кое-кто из артистов откупился, но это когда хотя бы трезвый за рулём. А тут пьяный.

Потом вся „либеральная общественность“ начала просить за него, чтобы его не наказывали. Вы все думали, что его простят. А вот путинская власть не захотела, чтобы его простили, и поделом. Был убит человек, и это не было подстроено. Это алкоголик Ефремов сам сделал.

„Зря вы так. О том, что он запойный алкоголик, говорили все его коллеги, кто его знал. И я не сомневаюсь, что он был пьяным за рулём. И в первые минуты сказал - оплатим все. Думал, что сможет откупиться.

Но под публикацией Вестей сразу же нашлись комментаторы, которые не стесняясь написали, что это все подстроил „путинский гэбистский режим“ - это, конечно, результат русофобской политики Вестей.

Однако постойте: когда вы успели записать Ефремова в оппозицию? Он прекрасный актёр и наверняка хороший, добрый оступившийся человек, он отлично играл в „Гражданине поэте“, но никогда не демонстрировал героизма „борца с режимом“. И слава богу - этих борцов развелось аки блох, сидят по заграницам и требуют от россиян срочно погибнуть или хотя бы медленно гнить в казематах за свои гранты.

Дмитрий Быков окончательно спятил на далёких берегах: уверяет, что друга Ефремова подставили, что неспроста он сел в машину и помчался устраивать смертельное дтп; и неизвестно, кто с ним ещё был в джипе. Раньше в это играли только совсем уже нескучные шизофреники.

Вышел Ефремов и отовсюду громкое шушуканье: присягнёт - не присягнёт; что и как скажет; продолжит ли борьбу; заявит ли позицию.

Убийца, алкоголик и наркоман Михаил Ефремов, отсидевший за убийство человека 4,5 года, уже „пристроен“. Его первый съёмочный день состоится в мае. Гонорар ему уже назначен - 2,5 млн ₽ за 1 съёмочный день!!!

Надеюсь, Ефремов не займёт ничьей стороны. Увы, хороших сторон не осталось, есть только чувство собственного достоинства. Достаточно сегодня молча его хранить, чтобы не было потом мучительно больно.

Очень рад, что Ефремов вышел. Думаю, любой здравый человек с этим согласится, даже совсем не здравый адвокат, который его и посадил.

Миша Ефремов вышел по УДО. С тяжелым сердцем и хреновым самочувствием. И очутился в пока мало известной до подробностей стране. Потому что сажали его в малость иной, еще не опустившейся до дна.

Наконец, некоторые блогеры предлагают оставить только что освободившегося из колонии актера в покое.

Интересно, он со своих охренительных гонораров будет, как мы, скидываться на нужды СВО??

Чиновники из минкульта, кстати, выбрали интересный пример для общества. Ефремов, активно выступавший против страны, активно оскорблявший народ и Президента, убивший в состоянии полного неадеквата, человека.. будет получать 2,5 млн ₽ за день!

Вы эти цифры себе представляете??? Миллион за 1 день??? Нагиеву?? …

Он говорит у ворот: не надо вопросов, мне плохо, потом. Ну, как же? Пропагандистам плевать, все равно лезут.

В головы обывателей не вмещается простая вещь: человек отсидел срок, у него останется судимость, но обвинять его дальше в том, что случилось бессмысленно. Сам себя казнит до сих пор: такое трудно отмолить.

Но Ефремов на свободе, и он талантлив до такой степени, что волноваться за него нечего: работа найдется.