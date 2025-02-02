ВСУ заявили, что российская бомба попала по интернату в Судже. Москва обвинила в ударе Украину и возбудила дело против полковника ВСУ

Украины заявила, что удар по школе-интернату в Судже был нанесен российской авиацией. По данным украинского военного командования, десятки людей, среди которых много пожилых и обездвиженных, оказались под завалами, после того как в здание школы-интерната в оккупированном городе Суджа в российской Курской области попала российская авиабомба. Позже оно же сообщило, что известно о четырех погибших.

В результате удара по зданию школы-интерната есть погибшие и раненые, говорится в сообщении СКР, но их число не уточняется.

Первым об ударе по этому зданию в Судже рассказал пресс-офицер временной комендатуры ВСУ в оккупированной части российской Курской области Алексей Дмитрашковский. „Сегодня, 1 февраля 2025 года в 17:54 Вооруженные силы Российской Федерации таки нанесли удар по школе-интернату города Суджи. 95 человек оказалось под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы“, — сказал Дмитрашковский в видеообращении, опубликованном на фейсбук-канале „ТРО Медиа “.

Как сообщил Генштаб ВСУ , по состоянию на 22:00 (20:00 по Гринвичу) работы по разбору завалов продолжаются, оказана медицинская помощь 84 гражданским лицам, у которых состояние удовлетворительное, четверо в тяжелом состоянии и еще четверо погибли.

Воздушные силы ВСУ позже привели иные данные о количестве людей, находившихся в здании в момент попадания бомбы: 86 гражданских лиц городского населения и четверо украинских полицейских.

Отдельное заявление сделал Генеральный штаб ВСУ. Из него следовало, что в здании находились не только старики, но также женщины и дети, что они готовились к эвакуации и что российской стороне об их нахождении в этом месте было известно. Также Генштаб заявил, что удар был нанесен управляемой авиабомбой. Пост сопровождался видео, подтвердить подлинность которого невозможно.