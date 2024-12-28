В РФ запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные

В кабмине заявили, что „решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи“. „Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи“, - говорится в постановлении правительства.

Между тем 24 декабря Роскомнадзор сообщил, что рассматривает возможность запрета на входящие звонки из-за рубежа, в том числе с использованием мессенджеров. „Как мера принуждения“ для этого может быть использована блокировка голосового трафика, приводило заявление ведомства онлайн-издание „РБК“.

В тот же день, 24 декабря, газета „Коммерсант“ написала со ссылкой на источники, что „Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников“. В Минцифры рассказали журналистам, что пока не „разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах“, добавив, что „открыты к предложениям отрасли“. В Роскомнадзоре „Коммерсанту“ тогда не ответили на запрос о комментарии.