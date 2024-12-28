В РФ запретили интернет-звонки на мобильные и стационарные

В России отменили возможность совершать звонки через интернет на мобильные и стационарные номера. Это следует из постановления правительства РФ, обнародованного в субботу, 28 декабря.
Указывается, что из перечня лицензий на оказание услуг связи была исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. „Она давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи“, - поясняется в документе.
В правительстве РФ заявляют, что мера была принята для борьбы с телефонным мошенничеством. „Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера“, - утверждается в документе.
В кабмине заявили, что „решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи“. „Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи“, - говорится в постановлении правительства.
Возможность запрета на звонки из-за рубежа
Между тем 24 декабря Роскомнадзор сообщил, что рассматривает возможность запрета на входящие звонки из-за рубежа, в том числе с использованием мессенджеров. „Как мера принуждения“ для этого может быть использована блокировка голосового трафика, приводило заявление ведомства онлайн-издание „РБК“.
В тот же день, 24 декабря, газета „Коммерсант“ написала со ссылкой на источники, что „Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ввести ограничения на звонки в мессенджерах из-за перехода туда мошенников“. В Минцифры рассказали журналистам, что пока не „разрабатывают нормативных документов, ограничивающих голосовой трафик в мессенджерах“, добавив, что „открыты к предложениям отрасли“. В Роскомнадзоре „Коммерсанту“ тогда не ответили на запрос о комментарии.