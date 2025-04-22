В РФ произошел сильный взрыв на военном складе, объявлена ЧС

На территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области во вторник, 22 апреля, произошел взрыв после детонации боеприпасов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Взрыв был вызван „нарушением требований безопасности“, виновные будут привлечены к ответственности, заявили в российском ведомстве.

Как утверждает Astra, инцидент произошел рядом с поселком Барсово, где находится 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ . По данным украинского военного портала Defence Express, это „довольно большой склад общей площадью около 3,5 кв км“.

Объявлена ЧС и эвакуация