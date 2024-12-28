2024.12.28 16:55

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

 
Deutsche Welle
Rusijos Aukščiausiasis teismas
Rusijos Aukščiausiasis teismas
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | AFP / Scanpix

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из „Русского добровольческого корпуса“ с подписью „Герой России“.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по уголовной статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма в отношении 16-летней школьницы из Санкт-Петербурга, пишет онлайн-издание „Фонтанка“ в субботу, 28 декабря.

Указывается, что ученицу восьмого класса образовательного центра Кировского района вечером 27 декабря задержали в Выборгском районе города.

По версии следствия, задержанная восьмиклассница вывесила фото участников „Русского добровольческого корпуса“ на школьном стенде с подписью „Герой России“. Как напоминает „Фонтанка“, для 16-летних закон РФ допускает лишение свободы на срок не более 10 лет. Санкции по первой части статьи о публичном оправдании или пропаганде терроризма предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Кто такие Денис Капустин и Алексей Левкин

26 декабря в образовательного центре увидели фотографии Дениса Капустина и Алексея Левкина, пишет „Фонтанка“. Капустин, также известный как ультраправый русский националист по фамилии Никитин, - основатель и один из руководителей „Русского добровольческого корпуса“ (РДК) - организации, признанной в РФ террористической и запрещенной. В ноябре Капустин был заочно приговорен московским 2-м Западным окружным военным судом к пожизненному заключению по обвинению в нападении диверсантов на мирных жителей в Брянской области.

2 марта 2023 года вооруженные бойцы „Русского добровольческого корпуса“ вошли в два российских села в Брянской области, находящихся близ границы с Украиной. Как утверждают российские власти, они обстреляли гражданские автомобили, убив двух мирных жителей, после чего покинули территорию РФ.

Алексей Левкин - националист, который предположительно является членом украинской диверсионной группы, которая 22 мая 2023 года проникла на территорию Белгородской области РФ. По данным онлайн-издания „РБК“, в 2018 году его заочно арестовали в России по делу об экстремистском сообществе и возбуждении ненависти.

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Источник
Deutsche Welle
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