В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

По версии следствия, задержанная восьмиклассница вывесила фото участников „Русского добровольческого корпуса“ на школьном стенде с подписью „Герой России“. Как напоминает „Фонтанка“, для 16-летних закон РФ допускает лишение свободы на срок не более 10 лет. Санкции по первой части статьи о публичном оправдании или пропаганде терроризма предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.