В РФ хотят лишить доходов "иноагентов" и уехавших из страны

Специальные рублевые счета

Председатель Госдумы предостерег и россиян, не отнесенных к „иноагентам“, но уехавших из России и негативно высказывающихся о ней. „Есть те, кто не отнесен к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его“, - сообщил Володин.