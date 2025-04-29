В РФ хотят давать убежище "сталкивающимся с русофобией"

Министерство внутренних дел России подготовило законопроект о новых основаниях для получения убежища в стране иностранцам или людям без гражданства, сообщило во вторник, 29 апреля, агентство РБК со ссылкой на текст документа и источник, подтвердивший его подлинность. Как отмечается, документ предлагает четыре варианта защиты: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.
Для получения статуса беженца правила остались прежними: „обоснованные опасения“ преследования по расовым, религиозным, национальным или политическим мотивам. Однако в список оснований для временного убежища добавили два пункта: отсутствие возможности в своей стране „соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей“ и „наличие опасений, связанных с русофобией“, уточняет РБК.
В законопроекте отмечается, что обратиться за убежищем можно будет только на территории России, электронная подача заявлений не предусмотрена. Жилье из фонда временного поселения для беженцев предоставлять не будут, но останется возможность проживания в центрах МВД.
Необходимость реформы поясняют „опытом 2014 и 2022 годов“
В пояснительной записке к новому законопроекту, пишет РБК, говорится, что он учитывает опыт 2014 и 2022 годов, когда к РФ „в массовом порядке“ за этими статусами обращались украинские беженцы от войны. В документе также приводится статистика, что за 2024 год за временным убежищем к России обратились более 7 тыс. иностранцев (на 17% меньше по сравнению с 2023 годом), из них статус беженца получили 12 человек, а временное убежище - 5302 человека. Основная доля их пришлась на граждан Украины.
В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ „Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности“. Он упрощает переезд в Россию иностранцам, которые, как сказано в документе, не разделяют „деструктивную неолиберальную идеологию“.