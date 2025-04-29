В РФ хотят давать убежище "сталкивающимся с русофобией"

В законопроекте отмечается, что обратиться за убежищем можно будет только на территории России, электронная подача заявлений не предусмотрена. Жилье из фонда временного поселения для беженцев предоставлять не будут, но останется возможность проживания в центрах МВД.

Необходимость реформы поясняют „опытом 2014 и 2022 годов“