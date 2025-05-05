В результате нападения в Махачкале убиты сотрудники ДПС

Неизвестные в Махачкале напали на патруль ДПС, открыв по нему огонь. В результате погибли трое полицейских, заявило со ссылкой на предварительную информацию МВД Дагестана в понедельник, 5 мая. „Ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших“, - указало ведомство.

В числе раненых - подросток

Между тем, республиканский Минздрав сообщил об одном погибшем полицейском. Еще двух госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в стационар доставлены два тяжелораненых подозреваемых, отмечается в заявлении.