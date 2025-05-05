2025.05.05 17:19

В результате нападения в Махачкале убиты сотрудники ДПС

 
Deutsche Welle
Rusijos Dagestane nušauti trys policijos pareigūnai
Rusijos Dagestane nušauti trys policijos pareigūnai
ФОТО: Stopkadras

В Махачкале совершено нападение на полицейский патруль, в результате погибли трое полицейских. сообщило МВД Дагестана. Пострадали также гражданские лица, в том числе 17-летняя девушка.

Неизвестные в Махачкале напали на патруль ДПС, открыв по нему огонь. В результате погибли трое полицейских, заявило со ссылкой на предварительную информацию МВД Дагестана в понедельник, 5 мая. „Ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших“, - указало ведомство.

В числе раненых - подросток

Между тем, республиканский Минздрав сообщил об одном погибшем полицейском. Еще двух госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в стационар доставлены два тяжелораненых подозреваемых, отмечается в заявлении.

„Ранены оказались и двое гражданских лиц, в том числе девочка 17 лет. Тяжесть состояния врачи оценивают как среднюю. Все пострадавшие проходят обследование и получают интенсивную терапию в крупных больницах Махачкалы“, -

В свою очередь МВД Дагестана пишет, что двое нападавших были убиты, информация об остальных злоумышленниках уточняется. В городе был объявлен план „Перехват“. Район инцидента оцеплен, пишет канал „РИА Дагестан“. По данным Telegram-канала Baza, всего нападавших в Дагестане было четверо, по другой информации - двое.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии