В Мурманской области столкнулись два поезда

В Мурманской области около станции Княжая в Кандалакшском районе грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом №11, следовавшим по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, сообщили в МЧС в среду, 18 декабря.

В результате аварии пострадали по меньшей мере 14 человек, уточнили в ведомстве. Среди десятерых госпитализированных семеро - в состоянии средней тяжести, минимум восемь вагонов сошли с рельсов, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.