В Москве взорвали основателя донецкого батальона «Арбат»

По данным СБУ, с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. С 2015 года он также находится в базе „Миротворца“. В ней утверждается, что Саркисян „покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины“ и состоял в незаконных вооруженных формированиях.