В Москве взорвали основателя донецкого батальона «Арбат»

Взрыв произошел в холле одного из подъездов жилого комплекса. На видео, опубликованном московским управлением Следственного комитета, видно, что в дверях подъезда выбиты стекла, а также обрушилась часть потолка.
Сначала Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что при взрыве погиб один человек — охранник — и еще четверо пострадали. Состояние пострадавших, по данным ведомства, оценивалось как тяжелое.
Позже СМИ, в том числе „Интерфакс“ и „Коммерсант“, сообщили, что в больнице от полученных ран умер и сам Саркисян. Вскоре это подтвердили в Следственном комитете России (СКР).
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям — покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом и незаконный оборот оружия.
„Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно“, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РБК).
Как пишет „Коммерсант“, взрывное устройство сдетонировало в холле подъезда, когда там вместе со своими охранниками находился руководитель „Федерации бокса ДНР“ и создатель батальона „Арбат“ Армен Саркисян.
Саркисян был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, но в больнице умер.
Глава „Федерации бокса ДНР“ Армен Саркисян известен также как Армен Горловский. Служба безопасности Украины называла его криминальным авторитетом из окружения [бывшего президента Украины Виктора] Януковича.
По данным СБУ, с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. С 2015 года он также находится в базе „Миротворца“. В ней утверждается, что Саркисян „покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины“ и состоял в незаконных вооруженных формированиях.
Как отмечает „Медиазона“ (в реестре „иноагентов“), наибольшую известность Саркисян получил в 2022 году после создания батальона „Арбат“, в который входят этнические армяне. В частности, его членов публично благословили в главном храме российской епархии Армянской Апостольской церкви.
Осенью 2024 года власти Армении сообщили, что предотвратили попытку переворота в стране, для участия в котором жителей якобы вербовали представители „Арбата“.
Зимой 2024 года телеграм-каналы писали, что у дочери Саркисяна произошел дорожный конфликт с чеченским бойцом ММА Расулом Очаевым, который закончился перестрелкой в центре Москвы.