В Москве застрелили заместителя генерального конструктора КБ „Марс“ и начальника отдела программного обеспечения Михаила Шатского. Первым об этом сообщил публицист Александр Невзоров, он также опубликовал фотографии с места предполагаемого убийства. Позднее информацию подтвердили источники нескольких украинских СМИ.

„У [начальника Главного управления разведки Украины Кирилла] Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью“, – написал Невзоров. „РБК-Украина“ ссылается на источники в Силах обороны Украины, которые также утверждают, что это была операция ГУР).