В Калининградской области музей имени литовского поэта переименовали в Литературный

На сайте музея учреждение названо „Литературный музей в п. Чистые пруды“. При этом на карте, которая показывает, как добраться до здания, он все еще называется мемориальным музеем Кристионаса Донелайтиса.
В соцсетях или на сайте музея нет сообщений о переименовании учреждения или о причинах этого.
Донелайтис - поэт XVIII века, настоятель прихода в Толльмингкемене, где он проводил службы и читал проповеди. В то время в Толльмингкемене преимущественно жили литовцы. Донелайтис известен прежде всего как создатель эпической поэмы „Времена года“.
Мемориальный музей имени поэта был открыт в 1979 году как филиал Калининградского областного историко-художественного музея. Он располагается в здании бывшей лютеранской кирхи, которую восстановили после Второй мировой войны.
С 1998 году в музейный комплекс вошел Дом пастора, в котором жил Донелайтис.
Экспозиция музея рассказывает об эпохе, в которой жил поэт, о его жизненном пути, творческой и общественной деятельности. В экспозиции представлено более 200 экспонатов, среди которых факсимильные издания произведений Донелайтиса, труды по изучению его творчества.
Как отмечает RusNews, в 2022 году в Советске в Калининградской области демонтировали барельеф литовскому философу Видунасу.В 2024 году власти того же города отказались возвращать на место мемориальные доски в честь знаменитых уроженцев Тильзита Иоганнеса Бобровского и Максимилиана фон Шенкендорфа.