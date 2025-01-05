В Калининградской области музей имени литовского поэта переименовали в Литературный

На сайте музея учреждение названо „Литературный музей в п. Чистые пруды“. При этом на карте, которая показывает, как добраться до здания, он все еще называется мемориальным музеем Кристионаса Донелайтиса.

В соцсетях или на сайте музея нет сообщений о переименовании учреждения или о причинах этого.

Донелайтис - поэт XVIII века, настоятель прихода в Толльмингкемене, где он проводил службы и читал проповеди. В то время в Толльмингкемене преимущественно жили литовцы. Донелайтис известен прежде всего как создатель эпической поэмы „Времена года“.