В центре Москвы застрелен сотрудник контрразведки ФСБ

ФСБ сообщала о предотвращении терактов против военных РФ

26 декабря Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила серию террористических актов против высокопоставленных российских военных и их родственников, которые якобы готовили украинские спецслужбы. В ФСБ сообщили о задержании четверых граждан России, якобы причастных к подготовке этих покушений, и об изъятии у них „самодельных взрывных устройств и средств связи“.

Убийство генерала Кириллова в Москве

17 декабря в Москве были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов. Следователи полагают, что взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный около подъезда, из которого они выходили. The Wall Street Journal, Reuters и „Укринформ“, ссылаясь на источники, писали о причастности к взрыву украинских спецслужб. Источник в СБУ рассказал медиакомпании ВВС, что Кириллов был ликвидирован в результате „спецоперации“ как „военный преступник“.