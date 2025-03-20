Умер поэт, драматург, телеведущий Вадим Жук

В киевском издательстве „Радуга“ была опубликована книга двух российских поэтов – Татьяны Вольтской и Вадима Жука – под названием „Совесть моя украинка“. „Война – это потрясающий разврат души человеческой, потрясающий выход за пределы дозволенного, полное попрание заповедей, направленное зло под руководством и при участии властей, от младшего командира до генерала, а потом и до самого большого начальника“, - говорил поэт в интервью Радио Свобода.