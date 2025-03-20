Умер поэт, драматург, телеведущий Вадим Жук

По словам Малюковой, Вадим Жук умер во время фестиваля анимации „Суздальфест“. Драматург должен был вести одно из мероприятий, но в последний момент его заменили „по указанию сверху“. Жук сидел в зрительном зале. Сказал: „Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье“, — написала Малюкова.
Вадим Жук родился 1947 году в Ленинграде. По образованию - театровед. Работал в театрах Сибири, снимался в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко, Антона Барщевского.
Жук был единственным автором и художественным руководителем ленинградского-петербургского театра-студии „Четвёртая стена“, спектакли которого демонстрировались по Центральному телевидению, отмечает Север.Реалии.
Поэт вместе с Михаилом Жванецким вел телепередачу „Простые вещи“, в соавторстве с Сергеем Плотовым писал сатирические куплеты. Жук - автор либретто мюзиклов, оперетт, капустников, театральных вечеров, сценариев к мультфильмам.
После российского вторжения в Украину в 2022 году поэт написал десятки антивоенных стихотворений.
В киевском издательстве „Радуга“ была опубликована книга двух российских поэтов – Татьяны Вольтской и Вадима Жука – под названием „Совесть моя украинка“. „Война – это потрясающий разврат души человеческой, потрясающий выход за пределы дозволенного, полное попрание заповедей, направленное зло под руководством и при участии властей, от младшего командира до генерала, а потом и до самого большого начальника“, - говорил поэт в интервью Радио Свобода.